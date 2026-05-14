Chhattisgarh Fraud News: 3.32 करोड़ की ठगी कर फरार हुए बाप-बेटे, मुनाफे का झांसा देकर कारोबारी को लगाया चूना

Chhattisgarh Fraud News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में करोड़ों रुपये की ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। यहां एक जमीन कारोबारी को भारी मुनाफे का झांसा देकर 3 करोड़ 32 लाख रुपये की ठगी कर ली गई। मामले में पुलिस ने बाप-बेटे समेत तीन लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। आरोपित फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। सिविल लाइन पुलिस के मुताबिक, विनोबा नगर निवासी जमीन कारोबारी विजय कुमार गुप्ता की पहचान वर्ष 2023 में एक जमीन सौदे के दौरान तोरवा निवासी अशोक कुमार गिडवानी से हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच अच्छी जान-पहचान हो गई। इसी दौरान अशोक गिडवानी ने अपने बेटे मोहित गिडवानी के साथ मिलकर कारोबारी को निवेश का प्रस्ताव दिया।