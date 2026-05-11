Fraud News: जमीन बेचने के नाम पर 20 लाख की ठगी, आरोपी ने वारदात को ऐसे दिया अंजाम

Fraud News: बिलासपुर जिले के तोरवा क्षेत्र में जमीन बेचने के नाम पर 20 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने प्लॉट बेचने का झांसा देकर युवक से किस्तों में बड़ी रकम ले ली, लेकिन न तो जमीन की रजिस्ट्री कराई और न ही पैसे वापस किए। पीड़ित की शिकायत पर तोरवा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, हेमूनगर तोरवा निवासी संपला राज शेखरम ने शिकायत दर्ज कराई है कि पुराना पावर हाउस क्षेत्र निवासी मिथिल शर्मा उर्फ मिंटू ने उसके साथ साजिशपूर्वक 20 लाख रुपए की ठगी की है।