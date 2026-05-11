4 साल का अनुराज बना ‘नन्हा गौ-रक्षक’, 400 गायों को पहनाई रेडियम बेल्ट, जानिए प्रेरणादायक कहानी

कम उम्र में ही अनुराज ने ऐसा काम किया, जिसने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर खींचा। सड़क हादसों में गायों की मौत रोकने के उद्देश्य से उसने तीन महीनों में 400 से अधिक गायों के गले में रेडियम बेल्ट बांधी। रात में वाहन चालकों को गायें आसानी से दिखाई दें, इसी सोच के साथ शुरू किए गए इस अभियान ने अनुराज का नाम गोल्डन बुक ऑफ वल्र्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया। इतना ही नहीं, उसने कैंसर पीड़ित महिलाओं के लिए अपने बाल दान कर संवेदनशीलता की अनोखी मिसाल भी पेश की।