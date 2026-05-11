दिल्ली जाने वालों को बड़ा झटका! एयरपोर्ट पहुंचने के बाद रद्द हुई फ्लाइट, यात्रियों की बढ़ी परेशानी

फ्लाइट रद्द होने की सूचना मिलने के बाद एयरपोर्ट पहुंचे यात्रियों में नाराजगी देखी गई। कई लोगों ने कहा कि लंबे इंतजार के बाद शुरू हुई सेवा पर लोगों को भरोसा बनने ही लगा था, लेकिन दूसरी ही उड़ान रद्द होने से व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं। कुछ यात्रियों को जरूरी काम से दिल्ली जाना था, जबकि कई लोगों की आगे की कनेक्टिंग फ्लाइट और मीटिंग्स भी प्रभावित हुईं। फ्लाइट कैंसिल होने के बाद यात्रियों को मजबूरन दूसरे साधनों का सहारा लेना पड़ा।