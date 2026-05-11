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दिल्ली जाने वालों को बड़ा झटका! एयरपोर्ट पहुंचने के बाद रद्द हुई फ्लाइट, यात्रियों की बढ़ी परेशानी

Bilaspur Flight Cancelled: बिलासपुर-दिल्ली शाम की सीधी हवाई सेवा शुरू होने के कुछ दिन बाद ही यात्रियों को बड़ा झटका लगा है।

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बिलासपुर

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Shradha Jaiswal

May 11, 2026

दिल्ली जाने वालों को बड़ा झटका! एयरपोर्ट पहुंचने के बाद रद्द हुई फ्लाइट, यात्रियों की बढ़ी परेशानी(photo-patrika)

दिल्ली जाने वालों को बड़ा झटका! एयरपोर्ट पहुंचने के बाद रद्द हुई फ्लाइट, यात्रियों की बढ़ी परेशानी(photo-patrika)

Bilaspur Flight Cancelled: बहुप्रतीक्षित बिलासपुर-दिल्ली शाम की सीधी हवाई सेवा शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद यात्रियों को बड़ा झटका लगा है। रविवार को संचालित होने वाली फ्लाइट अचानक रद्द कर दी गई, जिससे एयरपोर्ट पहुंचे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

फ्लाइट कैंसिल होने के बाद कई यात्रियों को अपनी यात्रा बीच में ही रद्द करनी पड़ी, जबकि कुछ लोगों ने एयरपोर्ट पर नाराजगी भी जताई। एलाइंस एयर की ओर से बताया गया कि एक विमान के ग्राउंडेड होने के कारण यह स्थिति बनी, जिसके चलते दिल्ली से बिलासपुर आने वाली फ्लाइट संचालित नहीं हो सकी।

Bilaspur Flight Cancelled: बड़ी उम्मीदों के साथ शुरू हुई थी सेवा

बिलासपुर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग सुविधा शुरू होने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि शहर को बेहतर हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे और लंबे समय से स्थानीय नागरिक तथा जनप्रतिनिधि लगातार मांग कर रहे थे कि बिलासपुर से शाम की उड़ान सेवा शुरू की जाए।

इसी मांग के बाद एलाइंस एयर ने समर शेड्यूल में सप्ताह में एक दिन रविवार को सूर्यास्त के बाद बिलासपुर-दिल्ली उड़ान सेवा शुरू की थी। तीन मई को पहली फ्लाइट ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी थी, जिससे यात्रियों में उत्साह देखा गया था।

दूसरी ही उड़ान हुई रद्द

नई सेवा का उत्साह ज्यादा दिन तक नहीं टिक सका। रविवार 10 मई को संचालित होने वाली दूसरी उड़ान अचानक रद्द कर दी गई। बताया गया कि एलाइंस एयर का एक विमान तकनीकी कारणों से ग्राउंडेड हो गया था। इसके कारण दिल्ली से प्रयागराज होते हुए बिलासपुर आने वाली फ्लाइट नहीं पहुंच सकी और बिलासपुर से दिल्ली जाने वाली सेवा भी रद्द करनी पड़ी। इस वजह से 50 से अधिक यात्रियों की यात्रा प्रभावित हुई।

यात्रियों को एयरपोर्ट से लौटना पड़ा

फ्लाइट रद्द होने की सूचना मिलने के बाद एयरपोर्ट पहुंचे यात्रियों में नाराजगी देखी गई। कई लोगों ने कहा कि लंबे इंतजार के बाद शुरू हुई सेवा पर लोगों को भरोसा बनने ही लगा था, लेकिन दूसरी ही उड़ान रद्द होने से व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं। कुछ यात्रियों को जरूरी काम से दिल्ली जाना था, जबकि कई लोगों की आगे की कनेक्टिंग फ्लाइट और मीटिंग्स भी प्रभावित हुईं। फ्लाइट कैंसिल होने के बाद यात्रियों को मजबूरन दूसरे साधनों का सहारा लेना पड़ा।

टिकट राशि लौटाई गई

एलाइंस एयर ने फ्लाइट रद्द होने के बाद यात्रियों को टिकट की पूरी राशि वापस करने की बात कही है। एयरलाइन कंपनी के मुताबिक तकनीकी कारणों और विमान के ग्राउंडेड होने के चलते उड़ान का संचालन संभव नहीं हो पाया। हालांकि टिकट राशि लौटाए जाने के बावजूद यात्रियों में नाराजगी बनी रही। लोगों का कहना है कि केवल रिफंड देने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि भरोसेमंद और नियमित सेवा जरूरी है।

हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने उठाए सवाल

फ्लाइट रद्द होने के बाद हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने भी राज्य सरकार और एयरलाइन व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। समिति का कहना है कि केवल एलाइंस एयर के भरोसे बिलासपुर सहित प्रदेश के छोटे एयरपोर्टों को बेहतर हवाई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकती।

समिति के अनुसार एलाइंस एयर के कई विमान पहले से ही मेंटेनेंस के कारण ग्राउंडेड रहते हैं, जिससे उड़ानों का संचालन प्रभावित होता है। यही वजह है कि पर्याप्त यात्री होने के बावजूद जरूरत के मुताबिक सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं।

निजी एयरलाइंस को मौका देने की मांग

समिति ने लंबे समय से ओपन टेंडर के जरिए निजी एयरलाइंस कंपनियों को बिलासपुर से उड़ान संचालन की अनुमति देने की मांग दोहराई है। उनका कहना है कि सरकार की “एक कंपनी पर निर्भरता” वाली नीति के कारण यात्रियों को बेहतर सुविधा नहीं मिल पा रही है। समिति ने मांग की है कि इंडिगो, स्पाइसजेट, स्टार एयर और फ्लाई-91 जैसी निजी एयरलाइंस कंपनियों को बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर जैसे एयरपोर्टों से उड़ान शुरू करने के लिए आमंत्रित किया जाए।

प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो सुधरेगी सेवा

हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति का कहना है कि यदि निजी एयरलाइंस को भी वही सब्सिडी और सुविधाएं दी जाएं जो फिलहाल एलाइंस एयर को मिल रही हैं, तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और यात्रियों को ज्यादा भरोसेमंद सेवा मिल सकेगी। लोगों का मानना है कि बिलासपुर जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहर को मजबूत एयर कनेक्टिविटी की जरूरत है। ऐसे में बार-बार उड़ान रद्द होना यात्रियों की उम्मीदों को बड़ा झटका दे रहा है।

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Published on:

11 May 2026 11:17 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / दिल्ली जाने वालों को बड़ा झटका! एयरपोर्ट पहुंचने के बाद रद्द हुई फ्लाइट, यात्रियों की बढ़ी परेशानी

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