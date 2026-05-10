Mother’s Day 2026: कोई 72 बच्चों के लिए बनी ‘मां’, तो किसी ने रातभर पढ़ाकर बेटी को बनाया तहसीलदार, जानें मदर्स डे की मिसाल भरी कहानियां

वहीँ बिलासपुर की शिल्पा भगत पीएससी परीक्षा की तैयारी कर रही थीं, तभी गंभीर बीमारी ने उनकी जिंदगी की रफ्तार रोक दी। आंखों की परेशानी इतनी बढ़ गई कि किताबों के छोटे अक्षर भी चुभने लगे, वहीं गर्दन दर्द के कारण लंबे समय तक बैठना मुश्किल हो गया। शिल्पा को लगने लगा था कि उनका और उनकी मां का सपना अधूरा रह जाएगा। एसबीआई बैंक में कार्यरत शिल्पा अपनी मां नीलकांता भगत ने ऐसे समय में हार नहीं मानी। घर का सारा काम खत्म करने के बाद वह रातभर किताबें पढक़र सुनाती थीं और शिल्पा बिस्तर पर लेटे-लेटे सुनकर पढ़ाई करती थीं।