Chhattisgarh Rain Alert: एक साथ कई सिस्टम सक्रिय, अगले 48 घंटे तेज हवा, गरज-चमक और हल्की बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 1-2 दिनों तक कुछ स्थानों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने, गरज-चमक और हल्की बारिश होने की संभावना है। रविवार को बिलासपुर का अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6.8 डिग्री कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा, जो सामान्य से 5.9 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बिलासपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में सोमवार को भी बारिश और अंधड़ की आशंका जताई है।