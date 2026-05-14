Bilaspur Train Fire Incident: मालगाड़ी के वैगन में लगी आग, गतौरा स्टेशन पर मचा हड़कंप, देखें वीडियो

प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि भीषण गर्मी के कारण कोयले में आग लगी हो सकती है। हालांकि रेलवे प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुट गया है। घटना के चलते कुछ समय तक रेल परिचालन भी प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है।