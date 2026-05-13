Chhattisgarh News: 15 मई से कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव, यात्रियों के लिए रेलवे का बड़ा अपडेट

पुरी रेलवे स्टेशन पूर्वी भारत के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में से एक है और धार्मिक पर्यटन के लिहाज से इसकी अहम भूमिका है, क्योंकि यह जगन्नाथ मंदिर जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं का प्रमुख प्रवेश द्वार है। बढ़ती यात्री संख्या और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूर्वी तट रेलवे द्वारा स्टेशन के प्लेटफॉर्म उन्नयन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। इसी निर्माण कार्य के चलते कुछ दिनों के लिए कई ट्रेनों का परिचालन पुरी के बजाय पास के मालतिपतपुर रेलवे स्टेशन से किया जा रहा है।