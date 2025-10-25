CG News: रायपुर का महादेवघाट बनेगा धार्मिक पर्यटन स्थल, 20 करोड़ रुपए होंगे खर्च, सौर ऊर्जा से जगमग होगा पूरा परिसर

29 अक्टूबर को होने जा रही निगम की सामान्य सभा में नगर विकास से संबंधित ऐसे 14 एजेंडों पर मुहर लगेगी, जिस पर कार्य किए जाने हैं। इनमें से एक है महादेवघाट परिसर को आकर्षक रूप देना। महापौर मीनल चौबे का कहना है कि जब पुन्नी मेला लगता है तो ग्रामीण अंचल के लोग भी बड़ी संया में पुण्य की डुबकी लगाने आते हैं। छत्तीसगढ की लोक परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में इस परिसर का पुनर्विकास करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। मुयमंत्री विष्णु देव देव और उपमुयमंत्री व नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव की मंशा के अनुरूप नगर निगम में सिटी डेवलपमेंट और नगरोत्थान योजना के तहत कई विकास कार्य होंगे। तेलीबांधा चौक में बिजनेस टॉवर आकार लेगा।