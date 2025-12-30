रायपुर में खेलने आई हरियाणा की ओलंपियन तीरंदाज भजन कौर बोलीं- खिलाड़ी को मानसिक रूप से होना पड़ेगा मजबूत

45वीं राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजा प्रतियोगिता में बुधवार को रिकर्व राउंड के मिक्सड डबल और टीम इवेंट के फाइनल मुकाबले खेले गए। इसमें पदक विजेता खिलाडिय़ों को पदक देकर सम्मानित किया गया। रिकर्व पुरुष व्यक्तिगत एलिमिनेशन राउंड में हरियाणा के अगस्त्य सिंह ने पहला स्थान प्राप्त किया। राजस्थान के आदित्य जावा दूसरे और पश्चिम बंगाल के जुएल सरकार तीसरे स्थान पर रहे। रिकर्व महिला व्यक्तिगत एलिमिनेशन राउंड में राजस्थान की प्रांजल ठोलिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। हरियाणा की तमन्ना देशवाल दूसरे और ओडिशा की मानसवरी हसदक तीसरे स्थान पर रहीं। रिकर्व राउंड में पदक विजेताओं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कैलाश मुरारका, प्रांत संघ संचालक टोपलाल वर्मा, पद्मश्री सम्मानित पूर्णिमा महतो ने सम्मानित किया।