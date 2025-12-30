30 दिसंबर 2025,

रायपुर

CG Cabinet Meeting: इस साल की आखिरी कैबिनेट की बैठक कल, कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर

CG Cabinet Meeting: कैबिनेट बैठक को लेकर राज्य प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। साय कैबिनेट की इस बैठक से प्रदेशवासियों को नए साल से पहले कई राहत और सौगात मिलने की उम्मीद है।

रायपुर

image

Love Sonkar

Dec 30, 2025

CG Cabinet Meeting: इस साल की आखिरी कैबिनेट की बैठक कल, कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक (Photo Patrika)

CG Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक 31 दिसम्बर 2025 को पूर्वान्ह 11.30 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में होगी। यह बैठक साल के अंतिम दिन आयोजित की जा रही है, जो साल की अंतिम बैठक है, बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते है।

बता दें कि कैबिनेट बैठक को लेकर राज्य प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। साय कैबिनेट की इस बैठक से प्रदेशवासियों को नए साल से पहले कई राहत और सौगात मिलने की उम्मीद है। सरकार 2026 की शुरुआत से पहले लंबित योजनाओं, प्रशासनिक सुधारों और विकास कार्यों को लेकर बड़े फैसले ले सकती है।

Updated on:

30 Dec 2025 07:31 pm

Published on:

30 Dec 2025 07:30 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Cabinet Meeting: इस साल की आखिरी कैबिनेट की बैठक कल, कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर

