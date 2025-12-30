CG Cabinet Meeting: इस साल की आखिरी कैबिनेट की बैठक कल, कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर

CG Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक 31 दिसम्बर 2025 को पूर्वान्ह 11.30 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में होगी। यह बैठक साल के अंतिम दिन आयोजित की जा रही है, जो साल की अंतिम बैठक है, बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते है।