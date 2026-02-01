25 किसान सौ हेक्टेयर में ऑयल पाम की कर रहे खेती, किसानों को मिल रहा नया संबल

इस योजना के अंतर्गत किसानों को रोपण के लिए 29 हजार रुपए, रखरखाव के लिए 6,750 रुपए, अंतरवर्ती फसल के लिए 10,250 रुपए, फेंसिंग के लिए 54,485 रुपए, नलकूप खनन एवं पंप स्थापना के लिए 72 हजार रुपये और ड्रिप इरीगेशन के लिए 22,765 रुपए तक का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इससे किसानों को प्रारंभिक निवेश में बड़ी राहत मिल रही है।30 साल तक मिलेगा खेती का उपजएफएफबी (फ्रेश फ्रूट बंच) के बीज का विक्रय 20 रू प्रति किलो की दर से किया जाएगा। आरंग में 22 किसान और अभनपुर में 3 की ओर से 104 हेक्टेयर में जिलें में खेती की जा रही है।