30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

85 हजार की ब्रांडेड घड़ी 400 में.. 25 हजार का इयरपॉड 500 रुपए में, रायपुर के फुटपाथ पर बेच रही महिलाए

Raipur News: रायपुर के फुटपाथ पर सजे दुकान में आपको 85 हजार की घड़ी 400 में, 25 हजार का इयरपॉड 500 रुपए में मिल जाएगा। जानकर हैरानी होगी लेकिन ये सच है..

3 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

image

Ajay Raghuwanshi

Dec 30, 2025

Raipur News, chhattisgarh News

फुटपाथ पर बैठकर नामी कंपनियों के गैजेट्स बेचती महिलाएं। ( Photo - Patrika )

Raipur News: जिस कंपनी के प्रोडक्ट की लॉचिंग के बाद खरीदी के लिए मुंबई से लेकर अमेरिका तक में लाइन लग जाती है। उसके स्टोर्स सिर्फ महानगरों में ही मिलते हैं, उस ब्रांड की मिसब्रांडिंग रायपुर की सडक़ोंं पर देखी गई। एनआईटी से 100 मीटर दूर गोलचौक वाली सडक़ पर फुटपाथ पर बैठी महिलाओं के हाथों में नामी कंपनी की स्मार्ट वॉच और इयर पॉड्स देखकर लोग रुक कर उन्हें देखने लगे।

Raipur News: यकीन नहीं होगा असली है या नकली..

उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह असली है या नकली, लेकिन जिस कीमत पर यह प्रोडक्ट मिल रहे थे। उसे सुनने के बाद लोगों ने बिना पूछे सिर्फ खरीदी की। 85 हजार एमआरपी वाली स्मार्ट वॉच 700 रुपए में और 24900 एमआरपी वाला इयरपॉड्स (इयर बड्स) सिर्फ 500 रुपए में। सडक़ पर भीड़ लग गई और 1000 से ज्यादा उत्पाद बिक गए।

गौर करने वाली बात यह रही कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की वेबसाइट के साथ ही हू-ब-हू नामी कंपनी के लोगों के साथ मैन्यूफैक्चरिंग मेड इन यूएसएस लिखा हुआ मिला। पत्रिका ने इस पूरे मामले में महिलाओं से बातचीत का वीडियो रिकॉर्डिंग की। महिलाओं ने बताया कि वे मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र से पहुंची हैं। ये सामान बेंगलूरु से मिला है। वे अपने बच्चों के साथ यहां पहुंची है।

महिलाओं का आधार कार्ड नहीं

एक साल पहले भी रायपुर में इस तरह के सामानों की बिक्री हुई थी। महिलाओं से जब उनका आधार कार्ड पूछा गया तो उन्होंने कहा-अभी उनके पास नहीं है। उनके पीछे कौन है महिलाओं ने इस पर ठीक से जानकारी नहीं दी। महिलाओं ने मिसब्रांडिंग और कॉपीराइट एक्ट पर अनभिज्ञता जताई। पत्रिका ने पड़ताल में पाया कि जिस लिबास और देहाती भाषा में महिलाएं बात कर रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लगा कि इस पूरे खेल में मास्टरमाइंड कोई और है, जो कि इन महिलाओं से यह काम करा रहा है।

क्यूआर कोड असली, लिंक सीधे कंपनी की वेबसाइट में

पड़ताल में हमने पाया कि प्रोडक्ट के असली या नकली होना यह जांच का विषय है,लेकिन डिब्बे में जिस क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया गया है। वह सीधे एप्पल के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर खुलता है। यह भी आश्चर्यजनक रहा।

डिस्ट्रीब्यूटर ने दिया चौंकाने वाला जवाब

इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ एप्पल के डिस्ट्रीब्यूटर संदीप नामदेव ने कहा कि इसकी बिक्री रोकना हमारी नहीं बल्कि कंपनी की जिम्मेदारी है। उनसे जब पूछा गया कि क्या आप इस घटनाक्रम की जानकारी एप्पल कंपनी को दे सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम इसके लिए भी अधिकृत नहीं है। उनसे फिर पूछा गया कि यदि यह प्रोडक्ट दुकान तक पहुंच जाए तो मिसब्रांङ्क्षडग के लिए जिम्मेदार कौन होगा? इस पर उन्होंने कहा कि कंपनी ने हमें कार्यवाही करने का अधिकार नहीं दिया है, जिसे शिकायत करनी होगी उसे कंपनी को ई-मेल करना होगा।

4 साल पहले हुई थी गिरफ्तारी

चार साल पहले बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत नामी कंपनी के डुुप्लीकेट एसेसरीज बेचने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था,वहीं गोलबाजार थाने में शिकायत के बाद पुलिस टीम ने रवि भवन में छापेमारी करते हुए कार्रवाई की थी। यहां एडॉप्टर, नकली सामान, यूएसबी आदि सामान जब्त किया गया था।

कंपनी के प्रतिनिधियों को करनी चाहिए कार्रवाई

छत्तीसगढ़ मोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि इस तरह मिसब्रांडिंग, पैकेजिंग और हू-ब-हू प्रोडक्ट से लोगों को असली-नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। कंपनी को इस पूरे मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

30 Dec 2025 07:10 pm

Published on:

30 Dec 2025 07:07 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / 85 हजार की ब्रांडेड घड़ी 400 में.. 25 हजार का इयरपॉड 500 रुपए में, रायपुर के फुटपाथ पर बेच रही महिलाए

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Cabinet Meeting: इस साल की आखिरी कैबिनेट की बैठक कल, कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर

CG Cabinet Meeting: इस साल की आखिरी कैबिनेट की बैठक कल, कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर
रायपुर

President Draupadi Murmu in CG: जशपुर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ‘जशक्राफ्ट’ एवं जशपुर की जनजातीय मातृशक्ति के कौशल की सराहना की

जशपुर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ‘जशक्राफ्ट’ एवं जशपुर की जनजातीय मातृशक्ति के कौशल की सराहना की
रायपुर

रायपुर में खेलने आई हरियाणा की ओलंपियन तीरंदाज भजन कौर बोलीं- खिलाड़ी को मानसिक रूप से होना पड़ेगा मजबूत

Chhattisgarh News
रायपुर

रात 12.30 बजे तक खत्म नहीं की पार्टी तो चलेगा पुलिस का डंडा, होटल, रेस्टोरेंट, फार्म हाउस-बार संचालकों को चेतावनी

New Year Party
रायपुर

CG Weather: छत्तीसगढ़ में आने वाले दो दिनों तक पड़ेगी कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

CG Weather: छत्तीसगढ़ में आने वाले दो दिनों तक पड़ेगी कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.