Chhattisgarh Politics: भाजपा कोर ग्रुप से बड़े नेताओं की छुट्टी, बृजमोहन को लेकर कांग्रेस-भाजपा आमने-सामने

Chhattisgarh Politics: छत्तीसगढ़ भाजपा की नई कोर ग्रुप सूची जारी होने के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को नई कोर कमेटी से बाहर किए जाने पर कांग्रेस ने भाजपा पर अंदरूनी गुटबाजी का आरोप लगाया है, जबकि भाजपा ने इसे सामान्य संगठनात्मक प्रक्रिया बताया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। वहीं, इस राजनीतिक विवाद के बीच प्रदेश सरकार के फैसलों और नेतृत्व शैली को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।