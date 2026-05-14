Crime News: जिला पंचायत भवन में युवक को बनाया बंधक, फिर बेरहमी से की पिटाई, मचा बवाल

उसके अनुसार 6 मई 2026 को ग्राम बोकरामुड़ा में एक किसान को ट्रैक्टर बिक्री कराई गई थी, जिसका फाइनेंस इंडसलैंड बैंक से होना था। फाइनेंस प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण 11 मई को वह ट्रैक्टर वापस एजेंसी लेकर आ गया। उसी रात एजेंसी डीलर गजेंद्र राठौर ने फोन कर उसे बुलाया और बेहरमी से मारपीट की। इसके बाद जिला पंचायत परिसर स्थित डीपीआरसी भवन के एक कमरे में रखा और बाहर से ताला लगा दिया। सुबह उसने परिजनों को फोन कर सूचना दी तब ताला तोडक़र उसे बाहर निकाला। मामले में कोतवाली पुलिस ने एजेंसी संचालक के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है।