एसडीएम कार्यालय में आकर मारूंगा, दंतेवाड़ा करा दूंगा ट्रांसफर, जल संसाधन EE शशांक ने चालक को दी धमकी

सिंचाई विभाग में पदस्थ चालक शशि साहू वर्तमान में अटैच में एसडीएम कार्यालय अकलतरा में कार्यरत है। इसका बकायदा विभाग द्वारा ही अटैच किया गया है। अटैच के बाद इसका वेतन जल संसाधन विभाग जांजगीर से ही निकलना है। लेकिन पिछले 5 माह से चालक का वेतन निकाला ही नहीं जा रहा है। इससे चतुर्थ वर्ग कर्मचारी का घर चलाना मुश्किल हो गया है। भरण-पोषण करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक-दो माह का समझ में आता है, 5 माह से वेतन नहीं मिला है। इस संबंध में कई बार उन्होंने एसडीओ सहित अन्य अधिकारियों को अवगत करा चुका है। इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा है।