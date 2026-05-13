13 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

एसडीएम कार्यालय में आकर मारूंगा, दंतेवाड़ा करा दूंगा ट्रांसफर, जल संसाधन EE शशांक ने चालक को दी धमकी

Janjgir Champa News: जल संसाधन विभाग के EE शशांक पर चालक को धमकाने का आरोप लगा है। विवाद के दौरान उन्होंने एसडीएम कार्यालय में आकर मारने और कलेक्टर के रहते या जाते ही ट्रांसफर कराने की धमकी दी।

3 min read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Khyati Parihar

May 13, 2026

Chhattisgarh News

जल संसाधन विभाग (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Chhattisgarh News: जांजगीर-चांपा जिले के जल संसाधन विभाग के ईई शशांक सिंह का ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें एसडीएम कार्यालय में पदस्थ चालक को कह रहा है कि तेरा ट्रांसफर दंतेवाड़ा करा दूंगा, मेरे को जानता नहीं है। मामला अकलतरा में एसडीएम कार्यालय में पदस्थ चालक का है। जिसका 5 माह से वेतन नहीं मिला है। इसलिए वे संबंधित एसडीएम से इस संबंध में चर्चा करने पहुंचा था।

जानें पूरा मामला

सिंचाई विभाग में पदस्थ चालक शशि साहू वर्तमान में अटैच में एसडीएम कार्यालय अकलतरा में कार्यरत है। इसका बकायदा विभाग द्वारा ही अटैच किया गया है। अटैच के बाद इसका वेतन जल संसाधन विभाग जांजगीर से ही निकलना है। लेकिन पिछले 5 माह से चालक का वेतन निकाला ही नहीं जा रहा है। इससे चतुर्थ वर्ग कर्मचारी का घर चलाना मुश्किल हो गया है। भरण-पोषण करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक-दो माह का समझ में आता है, 5 माह से वेतन नहीं मिला है। इस संबंध में कई बार उन्होंने एसडीओ सहित अन्य अधिकारियों को अवगत करा चुका है। इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा है।

दंतेवाड़ा ट्रांसफर कराने की धमकी

इसी दौरान चालक शशि अपनी समस्या को लेकर एसडीओ अकलतरा के पास पहुंचे। इस दौरान चालक ने सामान्य कुछ बात कह दिया। इस बात की जानकारी ईई को एसडीओ ने बढ़ा-चढ़ाकर बता दिया। इसके बाद जल संसाधन विभाग के ईई शशांक सिंह व चालक शशि साहू का ऑडियो वायरल हो रहा है। जिसमें ईई चालक को खुलेआम भद्दी-भद्दी गाली-गलौच करते हुए धमकी दिया जा रहा है।

साथ ही कह रहा है कि तत्काल बोरिया बिस्तर बांधकर रखना, दंतेवाड़ा ट्रांसफर करा दूंगा। अभी मेरे को जानता नहीं है। इसके अलावा इस ऑडियो में इतना ज्यादा गाली-गलौच है कि जिसको हम आपको सार्वजनिक नहीं कर सकते। साथ ही किसी को सुनने में भी खराब लगेगा।

चालक ने कहा- 5 माह से वेतन नहीं, घर चलाने में हो रही परेशानी

जल संसाधन विभाग में वाहन चालक के पद पर कार्यरत कर्मचारी शशि साहू ने पांच माह से वेतन न मिलने का आरोप लगाया है। कर्मचारी के अनुसार उसे विभाग द्वारा एसडीएम का वाहन चलाने के लिए आदेशित किया गया था और वह तब से एसडीएम कार्यालय में कार्यरत है। पांच माह से वेतन न मिलने के कारण उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है, जिससे परिवार के पालन-पोषण के लिए उसे ब्याज पर पैसे लेकर जीवनयापन करना पड़ रहा है।

चालक ने अपने लंबित वेतन के संबंध में जल संसाधन विभाग की एसडीओ से संपर्क किया था। चालक का आरोप है कि इस बातचीत के बाद जल संसाधन विभाग के ईई शशांक सिंह ने उसे अभद्र भाषा का एक्सपेरिमेंट करते हुए दंतेवाड़ा स्थानांतरण की धमकी दी। चालक ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि उसे वेतन के लिए रोजाना झूठे आश्वासन दिए जा रहे थे।

एसडीएम कार्यालय में आकर मारूंगा

इस वायरल ऑडियो में ईई धमकी देते हुए कहा रहा कि एसडीएम कार्यालय में आकर मारूंगा। यूनियन गिरी करा रहा है, ट्रांसफर नहीं करा दूं तो मेरा नाम शशांक सिंह नहीं। मेरे कार्यालय में तत्काल आ जा, नहीं तो जहां है वहां पहुंचकर लात घूसों से मारूंगा। यह भी कहा कि एसडीएम मेरा कुछ नहीं कर सकता।

कलेक्टर के जाते या रहते ही करा दूंगा ट्रांसफर

ऑडियो में आगे कहा कि एसडीएम के कहने पर ५ माह का वेतन जारी नहीं कर रहा था। कलेक्टर के कहने पर ही १ माह का वेतन जारी किया हूं। 5 माह का आगे भी नहीं करूंगा। कलेक्टर के जाने के बाद या पहले ही तेरा दंतेवाड़ा ट्रांसफर करा दूंगा।

जांच के दिए आदेश

जन्मेजय महोबे, कलेक्टर के मुताबिक, आडियो वायरल मामले में अपर कलेक्टर को जांच कर तत्काल प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच प्रतिवेदन मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

छुट्टी मांगना पड़ा भारी! शिक्षिका ने प्राचार्य पर लगाया प्रताड़ना का आरोप, बोलीं- 13 हजार वेतन दिखाकर दिए सिर्फ 5 हजार
जांजगीर चंपा
GLD स्कूल खैरताल फिर विवादों में (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 May 2026 05:09 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / एसडीएम कार्यालय में आकर मारूंगा, दंतेवाड़ा करा दूंगा ट्रांसफर, जल संसाधन EE शशांक ने चालक को दी धमकी

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

मुंबई हादसे के बाद भी नहीं चेता प्रशासन, तरबूज खाने से किशोर की मौत के बाद सहमे लोग, खाद्य सुरक्षा विभाग बेखबर

Watermelon Food Poisoning Case
जांजगीर चंपा

Water Crisis: अकलतरा में पानी को लेकर मचा हाहाकार, धरने पर बैठे पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष पर लगाए निष्क्रियता के आरोप

water crisis
जांजगीर चंपा

Janjgir News: बस स्टैंड पर हवा भरने का टैंक फटा, उछलकर रोड पर गिरा मैकेनिक, मौके पर दर्दनाक मौत

Janjgir News
जांजगीर चंपा

Janjgir-Champa Food Poisoning: तरबूज खाने के बाद 4 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, 15 साल के किशोर की मौत

Watermelon Poisoning Incident (Photo - Patrika)
जांजगीर चंपा

AI, WhatsApp और चिट से नकल, CSVTU परीक्षा घोटाले में बड़ा खुलासा, अब बिलासपुर IG करेंगे जांच

सीएसवीटीयू (photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.