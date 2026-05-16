पेंड्रा में पुलिस कॉलोनी का पानी कनेक्शन कटा, सालों से बकाया जल शुल्क बनी वजह, परिवारों की बढ़ीं मुश्किलें

Water Supply Cut: छत्तीसगढ़ के पेंड्रा-गौरेला थाना परिसर स्थित पुलिस कॉलोनी में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब नगर पालिका ने अचानक नल कनेक्शन काट दिया। भीषण गर्मी के बीच पानी की सप्लाई बंद होने से पुलिस परिवारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी में जल संकट गहरा गया है और लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी की किल्लत झेलनी पड़ रही है। स्थिति बिगड़ने से स्थानीय पुलिसकर्मी और उनके परिवारों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की जा रही है।