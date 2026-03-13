गर्मी से पहले बड़ी तैयारी! बिलासपुर की 4 सड़कों की होगी खोदाई, अमृत मिशन के तहत बिछेगी नई पाइपलाइन

CG Water Supply: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत से राहत दिलाने के लिए नगर निगम ने अमृत मिशन योजना के तहत पाइपलाइन विस्तार कार्य तेज कर दिया है। इसके तहत शहर की चार प्रमुख सड़कों पर खोदाई कर नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने नगर निगम के आवेदन के आधार पर रोड कटिंग के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है।