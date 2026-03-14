CG News: तालाब में मछली समझकर खींचा जाल, निकला 7-8 फीट लंबा मगरमच्छ, मछुआरों के उड़े होश

सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सावधानीपूर्वक रेस्क्यू की तैयारी शुरू की। जब जाल पूरी तरह बाहर निकाला गया तो उसमें मछली नहीं बल्कि करीब 7–8 फीट लंबा मगरमच्छ फंसा हुआ था। यह दृश्य देखकर मछुआरों और ग्रामीणों के होश उड़ गए। वन विभाग की टीम ने सावधानी से मगरमच्छ को जाल से बाहर निकाला और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गई। घटना के बाद इलाके में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।