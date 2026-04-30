रात में चल रहा था अवैध बोर खनन, पुलिस पहुंची तो आरोपियों ने पलटा खेल, Video बनाकर लगाए 1.5 लाख रिश्वत के आरोप

कार्रवाई के दौरान एक युवक ने मोबाइल से वीडियो बनाते हुए आरक्षकों पर डेढ़ लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दूसरी ओर पुलिस ने भी मौके पर पहुंचते ही वीडियो बना लिया था, इस वजह से आरोपियों के चालाकी काम नहीं आ पाई। वाहनों को थाने लाए जाने के बाद बिल्हा निवासी धर्मेंद्र पात्रे नामक व्यक्ति ने खुद को पत्रकार बताते हुए पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश की।