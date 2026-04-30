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रात में चल रहा था अवैध बोर खनन, पुलिस पहुंची तो आरोपियों ने पलटा खेल, Video बनाकर लगाए 1.5 लाख रिश्वत के आरोप

Crime News: कार्रवाई से बचने के लिए मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस पर ही 1.5 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए वीडियो बना लिया, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया।

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बिलासपुर

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Khyati Parihar

Apr 30, 2026

बिना अनुमति बोर खनन (फोटो सोर्स- पत्रिका)

बिना अनुमति बोर खनन (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Crime News: बिलासपुर जिले के सरकंडा थाना क्षेत्र में प्रतिबंध के बावजूद देर रात अवैध बोर खनन का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने खेत में चल रहे खनन पर कार्रवाई करते हुए दो बोरवेल मशीन जब्त कर ली। हालांकि, कार्रवाई से बचने के लिए मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस पर ही आरोप लगा दिए।

जानकारी के मुताबिक, पुलिस को ग्राम बिजौर के एक खेत में प्रतिबंध के बावजूद बोर खनन किए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची, जहां दो बोरवेल मशीने स्टार्ट थीं। पूछताछ के दौरान वहां मौजूद व्यक्ति पुलिस को गुमराह करने लगा। मामले से तहसीलदार को अवगत कराया गया, जिसके बाद राजस्व विभाग ने भी मौके पर पहुंचकर अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की।

बाहरी राज्यों के वाहन, मालिक गायब

जांच में सामने आया कि जब्त दोनों वाहन बाहरी राज्यों के हैं। एक पर तमिलनाडु (टीएन 34 एडी 1717) और दूसरे पर कर्नाटक (केए 01 एमयू 5590) का नंबर दर्ज है। हालांकि, अब तक वाहनों के वास्तविक मालिक सामने नहीं आए हैं।

वीडियो बनाकर लगाया आरोप

कार्रवाई के दौरान एक युवक ने मोबाइल से वीडियो बनाते हुए आरक्षकों पर डेढ़ लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दूसरी ओर पुलिस ने भी मौके पर पहुंचते ही वीडियो बना लिया था, इस वजह से आरोपियों के चालाकी काम नहीं आ पाई। वाहनों को थाने लाए जाने के बाद बिल्हा निवासी धर्मेंद्र पात्रे नामक व्यक्ति ने खुद को पत्रकार बताते हुए पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश की।

प्रदीप आर्या, टीआई, सरकंडा के मुताबिक, क्षेत्र में अवैध बोर खनन की शिकायत मिली तो तुरंत मौके पर पुलिस टीम पहुंचकर कार्रवाई की। पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए आरोपियों ने पहले दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहने पर झूठे आरोप लगाकर वीडियो बनाने लगे। पूरे मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई है।

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Published on:

30 Apr 2026 03:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / रात में चल रहा था अवैध बोर खनन, पुलिस पहुंची तो आरोपियों ने पलटा खेल, Video बनाकर लगाए 1.5 लाख रिश्वत के आरोप

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