Illegal sand mining: खनिज विभाग ने नदी में आधी रात मारा छापा, रेत खनन में लगी चैन माउंटेन मशीन और 5 वाहन जब्त

बैकुंठपुर. खनिज विभाग की छापामार कार्रवाई में रात 1 बजे नदी में रेत खनन (Illegal sand mining) करती चैन माउंटेन मशीन सहित 4 ट्रैक्टर जब्त किया गया है। बता दें कि एमसीबी जिले के भरतपुर ब्लॉक के ग्रामीण अंचल से गुजरी नदी-नालों से अवैध रेत खनन-परिवहन करने की लगातार शिकायत मिल रही है। मामले में खनिज विभाग ने रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ आधी रात को कार्रवाई की। योजनाबद्ध तरीके से छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया।