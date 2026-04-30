ED Raid in CG: दुर्ग के बाद बिलासपुर में ED की बड़ी कार्रवाई, सराफा कारोबारी के ठिकानों पर छापा

ED की टीम इस पूरे मामले में वित्तीय लेन-देन, संपत्ति निवेश और कारोबारी नेटवर्क की गहनता से जांच कर रही है। एजेंसी विभिन्न दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स को खंगालकर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं किसी स्तर पर आर्थिक अनियमितताओं या मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े लेन-देन तो नहीं हुए हैं। हालांकि, इस कार्रवाई को लेकर अभी तक किसी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है।