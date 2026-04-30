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ED Raid in CG: दुर्ग के बाद बिलासपुर में ED की बड़ी कार्रवाई, सराफा कारोबारी के ठिकानों पर छापा

ED Raid in CG: प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ में कार्रवाई तेज कर दी है। दुर्ग के बाद अब बिलासपुर में बड़े सराफा कारोबारी विवेक अग्रवाल के घर और दुकान पर छापेमारी की गई है, जहां सुबह से जांच जारी है और इलाके में हलचल बनी हुई है।

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बिलासपुर

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Shradha Jaiswal

Apr 30, 2026

ED Raid in CG: दुर्ग के बाद बिलासपुर में ED की बड़ी कार्रवाई, सराफा कारोबारी के ठिकानों पर छापा(photo-patrika)

ED Raid in CG: दुर्ग के बाद बिलासपुर में ED की बड़ी कार्रवाई, सराफा कारोबारी के ठिकानों पर छापा(photo-patrika)

ED Raid in CG: छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। दुर्ग में छापेमारी के बाद अब ED की टीम ने बिलासपुर में भी दबिश दी है। शहर के बड़े सराफा कारोबारी विवेक अग्रवाल के घर और दुकान पर सुबह से ही जांच चल रही है, जिससे पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई है।

ED Raid in CG: सुबह से चल रही दस्तावेजों की जांच

सूत्रों के अनुसार, ED की टीम ने मध्यनगरी चौक स्थित श्रीराम ज्वेलर्स और कारोबारी के आवास पर एक साथ कार्रवाई शुरू की। टीम द्वारा कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों, लेन-देन के रिकॉर्ड और डिजिटल डाटा की गहन जांच की जा रही है। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है।

जानकारी के मुताबिक, विवेक अग्रवाल के भाई विकास अग्रवाल का नाम पहले से ही शराब घोटाले से जुड़े मामले में सामने आ चुका है। विकास अग्रवाल को कथित तौर पर अनवर ढेबर का करीबी बताया जाता है। वह 2000 करोड़ रुपये के कथित शराब घोटाले के सिंडिकेट से जुड़ा होने के आरोप में फरार चल रहा है।

नेटवर्क और लेन-देन की जांच पर फोकस

ED की टीम इस पूरे मामले में वित्तीय लेन-देन, संपत्ति निवेश और कारोबारी नेटवर्क की गहनता से जांच कर रही है। एजेंसी विभिन्न दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स को खंगालकर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं किसी स्तर पर आर्थिक अनियमितताओं या मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े लेन-देन तो नहीं हुए हैं। हालांकि, इस कार्रवाई को लेकर अभी तक किसी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है।

दुर्ग में भी ED की एक साथ कार्रवाई

इसी बीच प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एक अन्य टीम ने दुर्ग में भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने भाजपा नेता एवं अमर इंफ्रा के संचालक चतुर्भुज राठी के महेश कॉलोनी स्थित निवास पर सुबह-सुबह दबिश दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया।

बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई भारतमाला परियोजना से जुड़े कथित जमीन घोटाले की जांच के सिलसिले में की जा रही है। ED की टीम द्वारा मौके पर दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है और संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड, लेन-देन तथा अन्य वित्तीय पहलुओं की बारीकी से पड़ताल की जा रही है।

राज्यभर में बढ़ी हलचल

दो अलग-अलग जिलों में ED की एक साथ कार्रवाई से राजनीतिक और कारोबारी हलकों में हलचल तेज हो गई है। कई जगहों पर जांच एजेंसियों की गतिविधियों को लेकर चर्चाओं का दौर भी जारी है।

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Published on:

30 Apr 2026 03:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / ED Raid in CG: दुर्ग के बाद बिलासपुर में ED की बड़ी कार्रवाई, सराफा कारोबारी के ठिकानों पर छापा

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