CG High Court: हाईकोर्ट से पत्रकार को राहत! SC-ST एक्ट मामले में मिली जमानत, अंतिम फैसला बाकी

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए पाया कि मामले की परिस्थितियों, आरोपी की न्यायिक हिरासत की अवधि और ट्रायल में संभावित देरी को देखते हुए जमानत देना उचित है। इस फैसले के साथ ही आरोपी को अंतरिम राहत मिल गई है, हालांकि मामले की सुनवाई निचली अदालत में जारी रहेगी और अंतिम निर्णय ट्रायल के आधार पर ही लिया जाएगा।