मार्च में ही तपने लगा छत्तीसगढ़! तेज धूप से बेहाल लोग, IMD ने कई जिलों में दी बारिश की चेतावनी…

विशेषज्ञों के अनुसार तेजी से बढ़ता तापमान छोटे बच्चों के लिए जोखिम भरा हो सकता है। 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान एक से सात वर्ष के बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इस उम्र में शरीर तापमान को नियंत्रित करने में कमजोर होता है। इससे हीट एग्जॉशन, डिहाइड्रेशन और चक्कर आने जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि बच्चों को तेज धूप से बचाएं और उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाते रहें।