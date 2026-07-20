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“ATM तो उखाड़ लिया… पैसे क्यों नहीं मिले?” सड़क पर पड़ा मिला कैश बॉक्स, जानें जगदलपुर का अजीब मामला

ATM Theft Attemp: जगदलपुर के नगर बाजार में बदमाशों ने एटीएम मशीन उखाड़कर कैश लूटने की कोशिश की, लेकिन रकम निकालने में नाकाम रहे। आरोपी कैश बॉक्स सड़क पर छोड़कर फरार हो गए।
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जगदलपुर

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Shradha Jaiswal

Jul 20, 2026

Failed ATM Robbery

Failed ATM Robbery: ATM उखाड़कर ले ग(photo-patrika)

ATM Theft Attemp: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एटीएम चोरी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। नगर थाना क्षेत्र के नगर बाजार स्थित एक एटीएम को बदमाशों ने देर रात निशाना बनाया। पूरी तैयारी के साथ पहुंचे आरोपियों ने मशीन को उखाड़कर कैश लूटने की कोशिश की, लेकिन वे अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सके। कैश बॉक्स से रकम नहीं निकाल पाने पर आरोपी उसे सड़क पर ही छोड़कर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

Failed ATM Robbery,: देर रात दिया वारदात को अंजाम

प्राथमिक जानकारी के जंतर मंतर में प्रदर्सन हो रहें अनुसार, रविवार रात कुछ अज्ञात बदमाश नगर बाजार पहुंचे। उन्होंने पहले एटीएम मशीन को उखाड़ा और फिर उसमें मौजूद कैश बॉक्स को खोलने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने काफी देर तक कैश निकालने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा तंत्र के चलते वे रकम तक नहीं पहुंच सके। जब उन्हें लगा कि अब पकड़े जाने का खतरा बढ़ रहा है, तो वे कैश बॉक्स को सड़क पर छोड़कर मौके से फरार हो गए।

CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही नगर थाना पुलिस और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू की और घटनास्थल के पास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में कुछ संदिग्ध गतिविधियां कैमरों में कैद होने की बात सामने आई है। पुलिस उनकी पहचान करने और उनकी लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास कर रही है।

कितने आरोपी थे, अभी स्पष्ट नहीं

फिलहाल, इस वारदात में शामिल आरोपियों की संख्या को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

इस घटना के बाद ATM केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नगर बाजार जैसे व्यस्त इलाके में एटीएम मशीन को उखाड़ने की घटना ने सुरक्षा इंतजामों की पोल खोल दी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी को घटना से जुड़ी कोई जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। वहीं, बैंक प्रबंधन से भी एटीएम की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है।

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Updated on:

20 Jul 2026 02:01 pm

Published on:

20 Jul 2026 02:00 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / “ATM तो उखाड़ लिया… पैसे क्यों नहीं मिले?” सड़क पर पड़ा मिला कैश बॉक्स, जानें जगदलपुर का अजीब मामला

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