ATM Theft Attemp: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एटीएम चोरी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। नगर थाना क्षेत्र के नगर बाजार स्थित एक एटीएम को बदमाशों ने देर रात निशाना बनाया। पूरी तैयारी के साथ पहुंचे आरोपियों ने मशीन को उखाड़कर कैश लूटने की कोशिश की, लेकिन वे अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सके। कैश बॉक्स से रकम नहीं निकाल पाने पर आरोपी उसे सड़क पर ही छोड़कर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।