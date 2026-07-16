धमतरी में विदेशी फंडिंग का खुलासा! 10-10 हजार कर निकाले गए 3.20 करोड़ रुपये, जानें क्या है 90 करोड़ के ट्रांजेक्शन का राज?

जांच के दौरान एजेंसियों को एक संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली, लेकिन कार्रवाई के समय वह मौके से फरार पाया गया। उसकी तलाश की जा रही है। एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि इस कथित विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किन गतिविधियों में किया गया और इससे जुड़े अन्य लोग कौन हैं।