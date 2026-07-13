IPS भावना पांडेय ने संभाली धमतरी SP की जिम्मेदारी, अपराधियों को दिया सख्त संदेश

Dhamtari New SP: भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी भावना पांडेय ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले की नई पुलिस अधीक्षक (एसपी) के रूप में विधिवत पदभार ग्रहण किया। इस दौरान निवर्तमान पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने विभागीय प्रक्रिया के तहत उन्हें कार्यभार सौंपते हुए जिले की कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, जनसुरक्षा, संवेदनशील मामलों, विशेष अभियानों, सामुदायिक पुलिसिंग और विभागीय कार्यप्रणाली से जुड़ी अहम जानकारियां साझा कीं।