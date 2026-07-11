घंटों स्कूल में अकेली बंद रही पहली कक्षा की छात्रा! ग्रामीणों ने ताला तोड़कर निकाला बाहर, शिक्षकों को नोटिस जारी

School Student Locked Inside Classroom: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के कुरूद विकासखंड स्थित पीएम श्री प्राथमिक शाला कठौली में शिक्षकों की कथित लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। स्कूल की छुट्टी के बाद पहली कक्षा की एक छात्रा कक्षा के अंदर ही रह गई, लेकिन बिना जांच किए विद्यालय में ताला लगा दिया गया। बच्ची कई घंटों तक स्कूल के अंदर अकेली बंद रही। रात करीब 8 बजे उसकी रोने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और ताला तोड़कर उसे सुरक्षित बाहर निकाला। घटना के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है।