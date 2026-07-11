Chhattisgarh Sand Mafia: ‘मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता’ सरकार को खुली चुनौती, 10 नर कंकाल मिलने वाली जगह के पास अवैध खनन जारी

हैरान करने वाली बात यह है कि कंकाल मिलने के बाद प्रशासन ने मुख्य साइट को तो सील कर दिया, लेकिन रसूखदार माफिया ने उससे मात्र 800 मीटर आगे नई डंपिंग साइट खड़ी कर दी। रेत की यह अवैध डकैती सिर्फ सारंगपुरी तक सीमित नहीं है। खरेंगा में भी दो अलग-अलग स्थानों पर इसी तरह अवैध डंपिंग का जाल फैला हुआ है। खनिज विभाग रोजाना बड़ी कार्रवाइयों के दावे कर अपनी पीठ थपथपा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बारिश के इस सीजन में सारंगपुरी और खरेंगा की ये तस्वीरें उनके दावों की पोल खोलने के लिए काफी हैं। देखना होगा कि इस खुले चैलेंज के बाद जिम्मेदार नींद से जागते हैं या यह अवैध साम्राज्य फलता-फूलता रहेगा।