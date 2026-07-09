Rath Yatra Festival: अंग्रेज टीटीई ने मारी लाठी तो पटरी से उतरी ट्रेन, जानिए धमतरी के जगदीश मंदिर से जुड़ा अनोखा इतिहास

परंपरा अनुरूप महास्नान के बाद महाप्रभु जगन्नाथ का स्वास्थ्य बिगड़ गया है इसलिए वे तीन दिन आराम करेंगे। उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए विशेष काढ़ा से उपचार किया जाएगा। 11 जुलाई से महाप्रभु को स्वस्थ रखने के लिए विशेष औषधि काढ़ा का भोग लगाया जाएगा। 14 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 7.30 बजे श्रद्धालुओं को इसका वितरण भी होगा। मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि 15 जुलाई को सुबह 9.30 बजे विशेष हवन-पूजन के बाद महाप्रभु की प्रतिमा की पुन: प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस अवसर पर ट्रस्टी डॅा. हीरा महावर, किरण गांधी, बिहारीलाल अग्रवाल, प्रीतेश गांधी, मदन मोहन खंडेलवाल, अजय अग्रवाल, लक्खूभाई भानुशाली, मुरलीधर, लक्ष्मीचंद बाहेती, अनिल मित्तल, मोहन अग्रवाल, श्याम अग्रवाल, दिलीपराज सोनी समेत श्रद्धालु बड़ी संख्या में मौजूद रहे।