‘गूंगा है, कुछ नहीं कर पाएगा’ कहकर उड़ाते थे मजाक, अब स्वीडन में भारत का नाम रोशन करेगा धमतरी का सत्यांशु

खेलों के प्रति सत्यांशु की दीवानगी अद्भुत है। उसे क्रिकेट, बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलना बेहद पसंद है। वह अब तक ओडिशा, अहमदाबाद, फरीदाबाद, रोहतक, पांडुचेरी, ग्वालियर समेत 10 से अधिक राज्यों में अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवा चुका है। हरियाणा के रोहतक में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप की लॉन्ग जंप (लंबी कूद) प्रतियोगिता में उसने गोल्ड मेडल जीता था, जबकि 200 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया था। उसकी प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह अब तक 15 से ज्यादा मेडल अपने नाम कर चुका है।