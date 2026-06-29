Mahtari Vandan Yojana: छत्तीसगढ़ के इस जिले की 3 हजार से अधिक महिलाओं की ‘वंदन’ राशि खतरे में, जानें वजह

महिला तारिणी निषाद तथा प्रेम बाई और शांति बाई जैसी हितग्राहियों के आवेदन अब भी लंबित हैं। महिलाओं ने बताया कि आधार में त्रुटि सुधार के लिए 20 दिन पहले आवेदन किया था। पहला आवेदन रिजेक्ट हो गया। दूसरी बार आवेदन करने पर अब तक अप्रुवल नहीं मिल पाया है। इससे उनकी परेशानी बढ़ गई है। जिले में योजना के तहत 2,27,183 महिलाएं पंजीकृत हैं। इनमें 2,24,183 का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है, जबकि शेष हितग्राहियों के सत्यापन का कार्य जारी है। विभाग के अनुसार मार्च 2024 से अब तक 3,839 मृत हितग्राहियों के नाम सूची से हटाए जा चुके हैं।