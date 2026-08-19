Fake Video Case: पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का वीडियो एडिट कर वायरल करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, सारंगढ़-बिलाईगढ़ से दबोचे

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों को धारा 35(3) बीएनएसएस के तहत नोटिस देकर पूछताछ की। उनके मोबाइल फोन का विधिवत अवलोकन कर पंचनामा तैयार किया गया। पुलिस के अनुसार मोबाइल में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वीडियो एडिटिंग एप मिले। मूल वीडियो को ‘न्यूज बनाओ एप’ के माध्यम से एडिट किए जाने के साक्ष्य भी मिले। पुलिस के अनुसार वीडियो बाद में डिलीट कर दिया गया था, लेकिन इंस्टाग्राम के ‘रिसेंटली डिलीट’ सेक्शन में उससे संबंधित सामग्री मिली। पुलिस ने स्क्रीनशॉट सहित अन्य डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित किया। आरोपी राकेश निराला के मोबाइल में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी का झंडा फहराने से संबंधित फोटो भी मिले।