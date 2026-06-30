RSS दफ़्तर में तो नहीं रखा गया करोड़ों रुपए? राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पूर्व CM भूपेश बघेल का बड़ा आरोप

पवन खेड़ा ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सीएम योगी से आदर के साथ यह पूछना चाहते हैं, क्या मोहन भागवत के घर पर बुलडोजर चलवाएंगे? क्या पीएमओ पर बुलडोजर चलाओंगे? यह सीधे-सीधे जिम्मेदारी प्रधानमंत्री कार्यालय और आरएसएस की है। ये अयोध्या में जो घपला हुआ है, इसको कौन बचा रहा है? आज हिंदू इस देश का समझता है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम सिद्धांत पर अड़ गए और चौदह साल तक का वनवास झेला, उस मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर जो लूट मच रही है, हिंदू माफ नहीं करेगा।