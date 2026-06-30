भूपेश बघेल ने BJP में खींचतान का किया दावा, डिप्टी CM अरुण साव बोले- अपनी पार्टी पर ध्यान दें

कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर के बाद पार्टी के आक्रामक रुख को लेकर पूछे गए सवाल पर उपमुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के मुद्दों पर संघर्ष करने के बजाय अपने नेताओं के बीच आंतरिक खींचतान में अधिक व्यस्त है। उनके अनुसार केवल प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने से पार्टी की स्थिति में बदलाव नहीं आएगा, जब तक जनता के हितों के लिए स्पष्ट सोच और नीति नहीं होगी।