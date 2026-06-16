Chhattisgarh Politics: महादेव एप सरगना के कथित अकाउंट से वायरल हुआ स्क्रीनशॉट, भूपेश बघेल बोले- यह पूरी तरह फर्जी

Chhattisgarh Politics: महादेव ऑनलाइन बेटिंग एप के मुख्य सरगना सौरभ चंद्राकर के साथ पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार विवाद की वजह एक ​कथित इंस्टाग्राम चैट का स्क्रीनशॉट है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस वायरल पोस्ट के जरिए दावा किया जा रहा है कि सौरभ चंद्राकर के कथित इंस्टाग्राम अकाउंट और भूपेश बघेल के नाम से एक यूजरनेम के जरिए दोनों तरफ से मैसेज किए गए थे, जिसका स्क्रीनशॉट अब वायरल हो रहा है।