21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Cricket Betting: इंस्टाग्राम पर रील बनाने की आड़ में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा, सटोरिया खेमानी गया जेल, करण पकड़ से बाहर

Cricket Betting: यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पर रील बनाता है। इसकी आड़ में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा भी चलाता है। अलग-अलग नाम से कई आईडी बनाकर 25 फीसदी कमीशन पर बेचता है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Apr 21, 2026

Cricket Betting: इंस्टाग्राम पर रील बनाने की आड़ में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा, सटोरिया खेमानी गया जेल, करण पकड़ से बाहर

इन्फ्लुएंसर बाबू खेमानी गया जेल (Photo Patrika)

Cricket Betting: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की आड़ में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे चलाने वाले बाबू उर्फ गुलशन खेमानी को पुलिस ने तीन दिन की रिमांड के बाद जेल भेज दिया। पूछताछ में उससे जुड़े कई सट्टेबाजों का पता चला है। उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। आईडी लेकर चलाने वालों के अलावा बैंक खातों के बारे में भी पूछताछ की गई। इसमें शहर के कई बड़े सट्टेबाजों का पता चला है।

उल्लेखनीय है कि बाबू अपने यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पर रील बनाता है। इसकी आड़ में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा भी चलाता है। अलग-अलग नाम से कई आईडी बनाकर 25 फीसदी कमीशन पर बेचता है। पुलिस ने उसे मुंबई से गिरफ्तार किया है। सट्टे के रैकेट में शामिल उसके भाई करण खेमानी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई।

सट्टे के कारोबार का असली मास्टरमाइंड करण

बाबू और करण अलग-अलग आईडी बनाकर बेचते थे। दोनों का सीधा दुबई से लिंक है। बताया जाता है कि महादेवबुक ऐप की तरह दोनों भाइयों ने आईडी बनाने का बड़ा काम शुरू किया है। इसका इंस्टाग्राम में प्रमोशन भी करते थे। इस कारण ऑनलाइन सट्टा खेलने वालों की संख्या लगातार बढ़ गई।

म्यूल खातों का खुलासा नहीं

बाबू की गिरफ्तारी के समय पुलिस ने सट्टे की रकम खपाने के लिए इस्तेमाल किए गए कई म्यूल खातों का पता लगाया था, लेकिन अब तक किसी खाताधारक का खुलासा नहीं किया और न ही एक्शन लिया है। शहर के बड़े सटोरियों ने अब खुद की वेबसाइट और मोबाइल ऐप विकसित कर लिए हैं। महादेवबुक और अन्ना रेड्डी की तर्ज पर ये नेटवर्क संचालित किए जा रहे थे। इनके प्रचार के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों की मदद ली जाती थी। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर तेजी से प्रचार कर युवाओं को ऑनलाइन बेटिंग के लिए प्रलोभन दिया जाता था। इसके बदले इन्फ्लुएंसरों को मोटी रकम दी जाती थी।

3 STUMPS mवेबसाइट से IPL में सट्टा

बाबू खेमानी महादेव सिंडिकेट की तर्ज पर ‘3 STUMPS’ नाम से ऑनलाइन वेबसाइट बनाकर आईपीएल मैचों में सट्टा संचालित कर रहा था। 13 अप्रैल को उसके खिलाफ गंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद से वह फरार चल रहा था।

बताया जा रहा है कि बाबू और उसका भाई करण दुबई से जुड़े हुए हैं और उनका अक्सर वहां आना-जाना होता था। पहले दोनों रविभवन क्षेत्र में मोबाइल की दुकान चलाते थे, लेकिन सट्टा कारोबार शुरू करने के बाद दुकान बंद कर दी। इसके बाद वे बड़े पैमाने पर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालित करने लगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

21 Apr 2026 12:55 pm

Published on:

21 Apr 2026 12:54 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Cricket Betting: इंस्टाग्राम पर रील बनाने की आड़ में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा, सटोरिया खेमानी गया जेल, करण पकड़ से बाहर

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CSMCL Scam: सीएसएमसीएल में 28.80 लाख का घोटाला, फील्ड आफिसर और एकाउंटेट गिरफ्तार

CSMCL Scam: सीएसएमसीएल में 28.80 लाख का घोटाला, फील्ड आफिसर और एकाउंटेट गिरफ्तार
रायपुर

Raipur News: रायपुर में अवैध कारोबार तेज, एक साल में 45 लाख 87 हजार की शराब जब्त

Raipur News: रायपुर में अवैध कारोबार तेज, एक साल में 45 लाख 87 हजार की शराब जब्त
रायपुर

CG News: बैगा अंचल में बूंद-बूंद के लिए जंग, झिरिया’ के मटमैले पानी से बुझ रही प्यास

CG News: बैगा अंचल में बूंद-बूंद के लिए जंग, झिरिया' के मटमैले पानी से बुझ रही प्यास
रायपुर

CG Suicide: शादी के लिए दबाव बनाने से थी परेशान, प्रेमिका ने प्रेमी के घर लगाई फांसी

CG Suicide: शादी के लिए दबाव बनाने से थी परेशान, प्रेमिका ने प्रेमी के घर लगाई फांसी
रायपुर

Raipur News: पीडब्ल्यूडी ब्रिज पर हादसा, डिवाइडर की ग्रिल में फसी गर्दन, बुजुर्ग की मौत

Raipur News: पीडब्ल्यूडी ब्रिज पर हादसा, डिवाइडर की ग्रिल में फसी गर्दन, बुजुर्ग की मौत
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.