CG Suicide: शादी के लिए दबाव बनाने से थी परेशान, प्रेमिका ने प्रेमी के घर लगाई फांसी

पुलिस के मुताबिक गुढि़यारी निवासी कविता का करीब 7 साल से टिकरापारा के महफूज खान से प्रेम संबंध था। मेहफूज उस पर शादी करने के लिए दबाव बना रहा था। कविता रविवार की रात मेहफूज के घर पहुंची। दोनों के बीच रात करीब 2.30 बजे तक इसी बात को लेकर विवाद होता रहा। इस दौरान मेहफूज के घर उसकी बहन थी। अन्य परिजन बाहर थे। विवाद शांत होने पर कविता दूसरे कमरे में गई और फांसी लगा ली। सुबह मेहफूज को इसकी जानकारी हुई। उसने इसकी सूचना पुलिस को दी।