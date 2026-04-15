लॉ स्टूडेंट ने की आत्महत्या, पंखे से लटका मिला शव, जांच में सामने आई ये बड़ी वजह

बताया जा रहा है कि बाद में परिजनों ने कई बार उसे फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। इस पर उन्होंने मकान मालिक को जानकारी दी। मकान मालिक जब कमरे में पहुंचा तो छात्रा का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। घटना की सूचना तुरंत परिजनों और पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं इस घटना ने एक बार फिर युवाओं पर बढ़ते मानसिक दबाव और पारिवारिक अपेक्षाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।