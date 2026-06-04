छत्तीसगढ़ उपचुनाव में जगदलपुर से बिलासपुर तक कांग्रेस की जीत, भाजपा सिर्फ दो सीटों पर सिमटी

छत्तीसगढ़ उपचुनाव (photo source- Patrika)
Chhattisgarh By-election Result: छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में हुए नगरीय निकाय और वार्ड उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। इस बार के चुनाव परिणामों में कांग्रेस ने मजबूत प्रदर्शन करते हुए 8 में से 6 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को केवल 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा। बिलासपुर और जगदलपुर नगर निगम उपचुनाव में कांग्रेस की जीत को पार्टी के लिए बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है।
जगदलपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के करीबी प्रत्याशी की हार और बिलासपुर में कांग्रेस की परंपरागत पकड़ बरकरार रहने से प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने इसे भाजपा सरकार के खिलाफ जनता के घटते भरोसे का संकेत बताया है।
जगदलपुर नगर निगम के इंदिरा वार्ड में कांग्रेस प्रत्याशी रामकृष्ण तिवारी ने भाजपा उम्मीदवार मनोहर दत्त तिवारी को 436 वोटों से हराया। मनोहर दत्त तिवारी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का करीबी माना जाता है, इसलिए इस हार को भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। 1 जून को हुए मतदान में कुल 1542 मतदाताओं में से 1223 लोगों ने वोट डाले थे।
कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले इस वार्ड में पिछले करीब 30 वर्षों से पार्टी का कब्जा बना हुआ है और इस बार भी कांग्रेस अपनी पकड़ बनाए रखने में सफल रही। इस सीट पर उपचुनाव कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद अब्दुल रशीद के निधन के बाद कराया गया था। अब्दुल रशीद लगातार चार बार पार्षद रहे थे, जबकि उनकी मां भी दो बार इस वार्ड का प्रतिनिधित्व कर चुकी थीं। यही वजह रही कि वार्ड में कांग्रेस की मजबूत राजनीतिक पकड़ बनी रही।
बिलासपुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 29 संजय गांधी नगर में कांग्रेस प्रत्याशी शेख आजम ने भाजपा के मधुसूदन राव को 1062 वोटों के बड़े अंतर से हराया। यह वार्ड लंबे समय से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। पिछले 40 वर्षों से यहां कांग्रेस लगातार जीत दर्ज करती आ रही है। खास बात यह भी रही कि शेख आजम के पिता शेख असलम भी पहले भाजपा प्रत्याशी मधुसूदन राव को हरा चुके हैं।
वार्ड में यह दूसरा उपचुनाव था। इससे पहले पार्षद शेख गफ्फार के निधन के बाद हुए उपचुनाव में उनके भाई शेख असलम विजयी हुए थे। बाद में सामान्य चुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल की थी। उनके निधन के बाद सीट रिक्त होने पर फिर उपचुनाव कराया गया। 1 जून को हुए मतदान में कुल 5255 मतदाताओं में से 3665 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
बालोद जिले में हुए नगर पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने मजबूत प्रदर्शन किया। पलारी नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर कांग्रेस प्रत्याशी यानेश साहू ने भाजपा के लखन लाल गुरूपंच को 506 वोटों से हराया। नगर पंचायत के कुल 15 वार्डों में से कांग्रेस ने 10 वार्डों में जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को 5 वार्डों में सफलता मिली। इनमें 9 वार्डों में कांग्रेस को सीधी जीत मिली, जबकि एक वार्ड में लॉटरी के जरिए फैसला हुआ। इस परिणाम के बाद परिषद और अध्यक्ष दोनों पदों पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है।
कांकेर जिले के चारामा और पखांजूर नगर पंचायत उपचुनाव में भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की। चारामा वार्ड क्रमांक 13 में कांग्रेस प्रत्याशी मोहित नायक ने 286 वोटों से जीत हासिल की। वहीं पखांजूर वार्ड क्रमांक 09 में कांग्रेस की रूखमणि एटटी ने भाजपा की संजीता विश्वास को 65 वोटों से हराया। दोनों सीटों पर जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया।
राजनांदगांव जिले में हुए चुनाव में कांग्रेस की फूलमती वर्मा ने 85 वोटों से जीत दर्ज कर नगर पंचायत की पहली अध्यक्ष बनने का गौरव हासिल किया। हालांकि वार्ड स्तर पर भाजपा को बढ़त मिली। कुल 14 वार्डों में भाजपा ने 10 सीटें जीतीं, कांग्रेस को 3 सीटें मिलीं और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहा।
कवर्धा जिले के सहसपुर लोहारा नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी सरिता संतोष मिश्रा ने कांग्रेस उम्मीदवार रोशन वैष्णव को 762 वोटों से हराया। इसके अलावा सूरजपुर जिले के शिवनंदनपुर में भी भाजपा ने जीत दर्ज की। इन दोनों सीटों ने भाजपा को कुछ राहत जरूर दी, लेकिन कुल परिणामों में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा।
उपचुनाव परिणामों पर कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिलासपुर और जगदलपुर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत यह साबित करती है कि जनता का विश्वास भाजपा सरकार से उठ चुका है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन सरकार उन्हें पूरा करने में विफल रही। यही कारण है कि अब उपचुनावों में जनता भाजपा के खिलाफ मतदान कर रही है। विकास उपाध्याय ने दावा किया कि यह परिणाम कांग्रेस के लिए अच्छे दिनों की शुरुआत है और आने वाले चुनावों में भी कांग्रेस मजबूत प्रदर्शन करेगी।
जगदलपुर के मेयर संजय पांडेय ने उपचुनाव में मिली हार को लेकर कहा कि पार्टी परिणामों की समीक्षा करेगी। उन्होंने माना कि कुछ क्षेत्रों में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं हो पाया और संगठन स्तर पर कारणों का विश्लेषण किया जाएगा। उधर राजनीतिक जानकार इन नतीजों को आने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों से पहले कांग्रेस के लिए सकारात्मक संकेत मान रहे हैं।
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