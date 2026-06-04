छत्तीसगढ़ उपचुनाव में जगदलपुर से बिलासपुर तक कांग्रेस की जीत, भाजपा सिर्फ दो सीटों पर सिमटी

उपचुनाव परिणामों पर कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिलासपुर और जगदलपुर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत यह साबित करती है कि जनता का विश्वास भाजपा सरकार से उठ चुका है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन सरकार उन्हें पूरा करने में विफल रही। यही कारण है कि अब उपचुनावों में जनता भाजपा के खिलाफ मतदान कर रही है। विकास उपाध्याय ने दावा किया कि यह परिणाम कांग्रेस के लिए अच्छे दिनों की शुरुआत है और आने वाले चुनावों में भी कांग्रेस मजबूत प्रदर्शन करेगी।