4 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

छत्तीसगढ़ उपचुनाव में जगदलपुर से बिलासपुर तक कांग्रेस की जीत, भाजपा सिर्फ दो सीटों पर सिमटी

Municipal Corporation Elections: छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय उपचुनाव में कांग्रेस ने 8 में से 6 सीटों पर जीत दर्ज की। बिलासपुर और जगदलपुर में कांग्रेस प्रत्याशियों ने भाजपा को हराया।

4 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jun 04, 2026

Chhattisgarh By-election Result

छत्तीसगढ़ उपचुनाव (photo source- Patrika)

Chhattisgarh By-election Result: छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में हुए नगरीय निकाय और वार्ड उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। इस बार के चुनाव परिणामों में कांग्रेस ने मजबूत प्रदर्शन करते हुए 8 में से 6 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को केवल 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा। बिलासपुर और जगदलपुर नगर निगम उपचुनाव में कांग्रेस की जीत को पार्टी के लिए बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है।

जगदलपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के करीबी प्रत्याशी की हार और बिलासपुर में कांग्रेस की परंपरागत पकड़ बरकरार रहने से प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने इसे भाजपा सरकार के खिलाफ जनता के घटते भरोसे का संकेत बताया है।

Chhattisgarh By-election Result: जगदलपुर में किरण सिंहदेव के करीबी प्रत्याशी को हार

जगदलपुर नगर निगम के इंदिरा वार्ड में कांग्रेस प्रत्याशी रामकृष्ण तिवारी ने भाजपा उम्मीदवार मनोहर दत्त तिवारी को 436 वोटों से हराया। मनोहर दत्त तिवारी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का करीबी माना जाता है, इसलिए इस हार को भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। 1 जून को हुए मतदान में कुल 1542 मतदाताओं में से 1223 लोगों ने वोट डाले थे।

कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले इस वार्ड में पिछले करीब 30 वर्षों से पार्टी का कब्जा बना हुआ है और इस बार भी कांग्रेस अपनी पकड़ बनाए रखने में सफल रही। इस सीट पर उपचुनाव कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद अब्दुल रशीद के निधन के बाद कराया गया था। अब्दुल रशीद लगातार चार बार पार्षद रहे थे, जबकि उनकी मां भी दो बार इस वार्ड का प्रतिनिधित्व कर चुकी थीं। यही वजह रही कि वार्ड में कांग्रेस की मजबूत राजनीतिक पकड़ बनी रही।

बिलासपुर में कांग्रेस ने कायम रखा 40 साल का रिकॉर्ड

बिलासपुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 29 संजय गांधी नगर में कांग्रेस प्रत्याशी शेख आजम ने भाजपा के मधुसूदन राव को 1062 वोटों के बड़े अंतर से हराया। यह वार्ड लंबे समय से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। पिछले 40 वर्षों से यहां कांग्रेस लगातार जीत दर्ज करती आ रही है। खास बात यह भी रही कि शेख आजम के पिता शेख असलम भी पहले भाजपा प्रत्याशी मधुसूदन राव को हरा चुके हैं।

वार्ड में यह दूसरा उपचुनाव था। इससे पहले पार्षद शेख गफ्फार के निधन के बाद हुए उपचुनाव में उनके भाई शेख असलम विजयी हुए थे। बाद में सामान्य चुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल की थी। उनके निधन के बाद सीट रिक्त होने पर फिर उपचुनाव कराया गया। 1 जून को हुए मतदान में कुल 5255 मतदाताओं में से 3665 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

बालोद में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत

बालोद जिले में हुए नगर पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने मजबूत प्रदर्शन किया। पलारी नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर कांग्रेस प्रत्याशी यानेश साहू ने भाजपा के लखन लाल गुरूपंच को 506 वोटों से हराया। नगर पंचायत के कुल 15 वार्डों में से कांग्रेस ने 10 वार्डों में जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को 5 वार्डों में सफलता मिली। इनमें 9 वार्डों में कांग्रेस को सीधी जीत मिली, जबकि एक वार्ड में लॉटरी के जरिए फैसला हुआ। इस परिणाम के बाद परिषद और अध्यक्ष दोनों पदों पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है।

कांकेर जिले के दोनों उपचुनाव कांग्रेस ने जीते

कांकेर जिले के चारामा और पखांजूर नगर पंचायत उपचुनाव में भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की। चारामा वार्ड क्रमांक 13 में कांग्रेस प्रत्याशी मोहित नायक ने 286 वोटों से जीत हासिल की। वहीं पखांजूर वार्ड क्रमांक 09 में कांग्रेस की रूखमणि एटटी ने भाजपा की संजीता विश्वास को 65 वोटों से हराया। दोनों सीटों पर जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया।

Chhattisgarh By-election Result: राजनांदगांव में अध्यक्ष पद कांग्रेस के खाते में

राजनांदगांव जिले में हुए चुनाव में कांग्रेस की फूलमती वर्मा ने 85 वोटों से जीत दर्ज कर नगर पंचायत की पहली अध्यक्ष बनने का गौरव हासिल किया। हालांकि वार्ड स्तर पर भाजपा को बढ़त मिली। कुल 14 वार्डों में भाजपा ने 10 सीटें जीतीं, कांग्रेस को 3 सीटें मिलीं और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहा।

कवर्धा और सूरजपुर में भाजपा की जीत

कवर्धा जिले के सहसपुर लोहारा नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी सरिता संतोष मिश्रा ने कांग्रेस उम्मीदवार रोशन वैष्णव को 762 वोटों से हराया। इसके अलावा सूरजपुर जिले के शिवनंदनपुर में भी भाजपा ने जीत दर्ज की। इन दोनों सीटों ने भाजपा को कुछ राहत जरूर दी, लेकिन कुल परिणामों में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा।

कांग्रेस बोली- जनता का विश्वास भाजपा से उठ चुका

उपचुनाव परिणामों पर कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिलासपुर और जगदलपुर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत यह साबित करती है कि जनता का विश्वास भाजपा सरकार से उठ चुका है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन सरकार उन्हें पूरा करने में विफल रही। यही कारण है कि अब उपचुनावों में जनता भाजपा के खिलाफ मतदान कर रही है। विकास उपाध्याय ने दावा किया कि यह परिणाम कांग्रेस के लिए अच्छे दिनों की शुरुआत है और आने वाले चुनावों में भी कांग्रेस मजबूत प्रदर्शन करेगी।

भाजपा करेगी हार की समीक्षा

जगदलपुर के मेयर संजय पांडेय ने उपचुनाव में मिली हार को लेकर कहा कि पार्टी परिणामों की समीक्षा करेगी। उन्होंने माना कि कुछ क्षेत्रों में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं हो पाया और संगठन स्तर पर कारणों का विश्लेषण किया जाएगा। उधर राजनीतिक जानकार इन नतीजों को आने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों से पहले कांग्रेस के लिए सकारात्मक संकेत मान रहे हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

04 Jun 2026 02:54 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / छत्तीसगढ़ उपचुनाव में जगदलपुर से बिलासपुर तक कांग्रेस की जीत, भाजपा सिर्फ दो सीटों पर सिमटी

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

'छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो', छात्रों के लिए सड़क पर उतरे देवेंद्र यादव का फटा कुर्ता, देखें Video

NEET Paper Leak Protest
बिलासपुर

NEET पेपर लीक पर फूटा NSUI-छात्रों का गुस्सा, सांसद आवास घेराव में चली लाठियां, विधायक के फटे कपड़े, Video वायरल

neet paper leak protest
बिलासपुर

छत्तीसगढ़ में तीन लोगों की दर्दनाक मौत, दो अलग-अलग हादसों में गंवाई जान

Big Incident
बिलासपुर

सरकारी नौकरी पाने वालों के लिए बड़ी राहत! अनुकंपा नियुक्ति पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जानें नया आदेश

Chhattisgarh High Court
बिलासपुर

शादी से किया इनकार तो बौखलाया आशिक! नाबालिग लड़की के पिता पर चाकू से किया हमला, देखें Video

cg news
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.