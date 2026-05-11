नगर निगम का अनोखा कार्यक्रम, नसबंदी से पहले महापौर ने की आवारा कुत्तों की पूजा

महापौर संजय पांडेय, एमआईसी सदस्य, पार्षद और निगम अधिकारियों ने श्वानों को तिलक लगाया, दूध पिलाया और डॉग फुड खिलाकर अभियान की शुरुआत की। इसके बाद उनकी नसबंदी शुरू की गई। महाराणा प्रताप वार्ड स्थित एसएलआरएम डोंगरी सेंटर के पास आयोजित इस कार्यक्रम को देखने बड़ी संख्या में लोग जुटे। किसी ने इसे पशु प्रेम का संदेश बताया तो किसी ने कहा कि पहली बार किसी सरकारी अभियान की शुरुआत इतने अलग अंदाज में देखी गई। सोशल मीडिया पर भी कार्यक्रम की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल होते रहे।