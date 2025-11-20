Vasectomy Fortnight: 21 नवंबर से जिले में पुरुष नसबंदी पखवाड़ा शुरू, मोबाइल व मीडिया प्रचार वैन से होगा जनजागरण

पुरुष नसबंदी पखवाड़ा 21 नवंबर से शुरू (photo source- Patrika)
Vasectomy Fortnight: जगदलपुर जिले के सातों विकासखंडों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से 21 नवंबर से पुरुष नसबंदी पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जनसंख्या स्थिरीकरण, परिवार नियोजन के साधनों का व्यापक प्रचार-प्रसार व लक्षित दंपतियों को परामर्श प्रदान करना है, ताकि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके।
इस दौरान परिवार नियोजन के अस्थायी और स्थायी दोनों प्रकार के गर्भनिरोधक साधन पात्र लाभार्थियों को निशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। इस वर्ष विशेष रूप से पुरुष नसबंदी पर फोकस किया जाएगा। अभियान का प्रेरक स्लोगन है, स्वस्थ और खुशहाल परिवार पुरुष सहभागिता से ही होगा यह सपना साकार।
Vasectomy Fortnight: स्वास्थ्य विभाग ने इस पखवाड़े को दो चरणों में विभाजित किया है, जागरूकता गतिविधियों पर विशेष जोर होगा। खंड विस्तार प्रशिक्षण अधिकारी, सुपरवाइजर, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर-घरा जाकर लोगों को परिवार नियोजन साधनों, उनके लाभों और जनसंख्या स्थिरीकरण के महत्व के बारे में जानकारी देंगे। मोबाइल मीडिया और प्रचार वैन के माध्यम से भी व्यापक जनजागरण किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
जगदलपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग