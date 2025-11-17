CG News: नसबंदी ऑपरेशन के बाद महिलाओं की मौत, जांच के लिए आज दुर्ग पहुंचेगी कांग्रेस की टीम

CG News: दुर्ग जिला अस्पताल में नसबंदी ऑपरेशन के बाद दो महिलाओं की हुई मौत की जांच के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित छह सदस्यीय टीम सोमवार को दुर्ग पहुंचेगी। टीम पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर जिला अस्पताल का निरीक्षण करेगी और जांच प्रतिवेदन पीसीसी को सौंपेगी।
पूर्व विधायक अरुण वोरा ने बताया कि जिला अस्पताल में पूजा यादव (27) और किरण यादव (30) की मौत के बाद परिवारजनों ने गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए थे। उन्होंने स्वयं परिवार से मिलकर जानकारी ली और मामले की विस्तृत जांच की आवश्यकता महसूस की।
पीसीसी ने इस मामले की जांच के लिए उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है। टीम का नेतृत्व पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया करेंगी।
टीम में शामिल सदस्य
पूर्व विधायक अरुण वोरा
विधायक बालोद संगीता सिन्हा
विधायक डोंगरगढ़ हर्षिता बघेल
पूर्व विधायक छन्नी साहू
पूर्व महापौर नीता लोधी
