CG News: नसबंदी ऑपरेशन के बाद महिलाओं की मौत, जांच के लिए आज दुर्ग पहुंचेगी कांग्रेस की टीम

CG News: दुर्ग जिला अस्पताल में नसबंदी ऑपरेशन के बाद दो महिलाओं की हुई मौत की जांच के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित छह सदस्यीय टीम सोमवार को दुर्ग पहुंचेगी। टीम पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर जिला अस्पताल का निरीक्षण करेगी और जांच प्रतिवेदन पीसीसी को सौंपेगी।