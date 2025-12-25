CG Ration: अब तक नहीं मिला दिसम्बर माह का चावल… राशन वितरण में लापरवाही, गुस्साएं ग्रामीण धरने पर बैठे

हालांकि, शिकायत के बावजूद इस माह का राशन अब तक हितग्राहियों तक नहीं पहुंचा है। पिछले माह का राशन संचालक ने दिसंबर में वितरित किया था, लेकिन दिसंबर का राशन अब भी बंटा नहीं है। इससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। यह समस्या क्षेत्र में राशन वितरण व्यवस्था की गंभीरता और अधिकारियों की निष्क्रियता को उजागर करती है।