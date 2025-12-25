25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

भिलाई

CG Ration: अब तक नहीं मिला दिसम्बर माह का चावल… राशन वितरण में लापरवाही, गुस्साएं ग्रामीण धरने पर बैठे

CG Ration: भिलाई जिले के रानीतराई ग्राम पंचायत कौही में हितग्राहियों को दिसंबर माह का राशन अब तक वितरित नहीं किया गया है, जिससे गांव के लोग बेहद नाराज हैं।

भिलाई

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 25, 2025

अब तक नहीं मिला दिसम्बर माह का चावल(photo-patrika)

अब तक नहीं मिला दिसम्बर माह का चावल(photo-patrika)

CG Ration: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले के रानीतराई ग्राम पंचायत कौही में हितग्राहियों को दिसंबर माह का राशन अब तक वितरित नहीं किया गया है, जिससे गांव के लोग बेहद नाराज हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि राशन वितरण में लगातार विलंब और लापरवाही हो रही है, जिससे उनके घरों में जरूरतमंदों को राशन नहीं मिल पा रहा है।

शिकायत के बावजूद अधिकारी समय पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जबकि ग्रामीण पहले ही उचित मूल्य की दुकान के सामने घंटों बैठकर धरना दे चुके हैं और शिकायत दर्ज करा चुके हैं।

CG Ration: शिकायत और धरना

ग्रामीणों ने पहले भी उचित मूल्य की दुकान के सामने घंटों बैठकर धरना दिया और संबंधित अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद अधिकारियों ने गांव का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और प्रतिवेदन तैयार कर पाटन एसडीएम को सौंपने का आश्वासन दिया।

हालांकि, शिकायत के बावजूद इस माह का राशन अब तक हितग्राहियों तक नहीं पहुंचा है। पिछले माह का राशन संचालक ने दिसंबर में वितरित किया था, लेकिन दिसंबर का राशन अब भी बंटा नहीं है। इससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। यह समस्या क्षेत्र में राशन वितरण व्यवस्था की गंभीरता और अधिकारियों की निष्क्रियता को उजागर करती है।

अधिकारियों की निष्क्रियता

खाद्य विभाग के अधिकारी शिकायत के बाद ग्राम कौही पहुंचे और जानकारी लेकर प्रतिवेदन पाटन एसडीएम को सौंपा। हालांकि, 12 दिन बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। इससे स्पष्ट होता है कि दुकान संचालक समय पर राशन वितरण नहीं कर रहे हैं।

ग्रामीणों की नाराजगी

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि महीने के आखिरी दिन ही राशन दुकान खुलती है और आधे लोगों को ही राशन मिलता है, जबकि बाकी लोगों को अगले माह तक इंतजार करना पड़ता है। शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से लोगों में गहरा आक्रोश है।

Published on:

25 Dec 2025 01:50 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG Ration: अब तक नहीं मिला दिसम्बर माह का चावल… राशन वितरण में लापरवाही, गुस्साएं ग्रामीण धरने पर बैठे

भिलाई

छत्तीसगढ़

