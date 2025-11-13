मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद आंखों में संक्रमण, स्वास्थ्य विभाग ने सभी मरीजों को रेफर किया रायपुर

सर्जरी के बाद आंखों में संक्रमण (photo source- Patrika)
Cataract Surgery: बीजापुर जिला अस्पताल में 24 अक्टूबर को हुई मोतियाबिंद सर्जरी के बाद नौ मरीजों की आंखों में संक्रमण की शिकायत सामने आई है। संक्रमण की आशंका को देखते हुए सभी मरीजों को तत्काल रायपुर के डॉ. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार, ये सभी मरीज बीजापुर जिले के उसुर ब्लॉक के विभिन्न गांवों से हैं।
स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित नेत्र जांच शिविर के दौरान इन मरीजों की पहचान मोतियाबिंद से ग्रसित के रूप में की गई थी। 24 अक्टूबर को जिला अस्पताल में सभी 14 मरीजों की सर्जरी की गई थी। ऑपरेशन के बाद उन्हें सामान्य स्थिति में छुट्टी दे दी गई थी। हालांकि, कुछ दिनों बाद जब फॉलोअप जांच की गई तो उनमें से नौ मरीजों की आंखों में जलन और संक्रमण के लक्षण पाए गए।
स्थिति को गंभीरता से लेते हुए नेत्र विभाग की टीम ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। एहतियातन सभी नौ मरीजों को देर रात रायपुर रेफर कर दिया गया, ताकि विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार किया जा सके।
Cataract Surgery: अवलम दुग्गा (56, तररेम), पूनम जिमो (62, तिमापुर), मोडियाम मासे (67, तिमापुर), अवलम कोवे (53, तररेम), अवलम पोज्जे (70, तिमापुर), बुधरी दौड़ी (60, तिमापुर), पोदम शांता (54, तिमापुर), पेद्दा लक्ष्मी (62, इलमिडी) और अवलम सोमी (70, तररेम)।
