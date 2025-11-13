मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद आंखों में संक्रमण, स्वास्थ्य विभाग ने सभी मरीजों को रेफर किया रायपुर

स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित नेत्र जांच शिविर के दौरान इन मरीजों की पहचान मोतियाबिंद से ग्रसित के रूप में की गई थी। 24 अक्टूबर को जिला अस्पताल में सभी 14 मरीजों की सर्जरी की गई थी। ऑपरेशन के बाद उन्हें सामान्य स्थिति में छुट्टी दे दी गई थी। हालांकि, कुछ दिनों बाद जब फॉलोअप जांच की गई तो उनमें से नौ मरीजों की आंखों में जलन और संक्रमण के लक्षण पाए गए।