Bhilai News: नसबंदी के बाद दो महिलाओं की मौत, सीएस ने कहा-आमाशय का पानी फेफड़े में जाने से गई जान

नसबंदी के बाद महिलाओं की मौत (Photo Patrika)
Bhilai News: जिला अस्पताल, दुर्ग में शनिवार को नसबंदी के बाद दो मरीजों की मौत हो गई। सिविल सर्जन, जिला अस्पताल दुर्ग डॉक्टर एके मिंज ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मौत की वजह नसबंदी ऑपरेशन नहीं आया है।
अमाशय का पानी फेफड़े में चला गया था, जिसकी वजह से मौत हुई है। पहले आशंका थी कि मेडिसिन रिएक्शन भी वजह हो सकती है। इसके बाद रासायनिक विश्लेषण के लिए फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए ब्रेन, गर्भाशय, हार्ट, लंग्स, किडनी व अन्य अंगों को भेजा गया है।
जिला अस्पताल, दुर्ग में शनिवार को नसबंदी के दौरान 2 महिलाओं की तबीयत बिगड़ी और उन्होंने दम तोड़ दिया। इसमें पूजा यादव (27 वर्ष), बजरंग नगर निवासी और किरण यादव (30 वर्ष), सिकोला भाटा निवासी हैं। सीएस को आशंका है कि सर्जरी के लिए लगाई गई दवाओं के रिएक्शन के चलते मौत हुई है।
