Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

Bhilai News: नसबंदी के बाद दो महिलाओं की मौत, सीएस ने कहा-आमाशय का पानी फेफड़े में जाने से गई जान

Bhilai News: मेडिसिन रिएक्शन भी वजह हो सकती है। इसके बाद रासायनिक विश्लेषण के लिए फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए ब्रेन, गर्भाशय, हार्ट, लंग्स, किडनी व अन्य अंगों को भेजा गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भिलाई

image

Love Sonkar

Nov 10, 2025

Bhilai News: नसबंदी के बाद दो महिलाओं की मौत, सीएस ने कहा-आमाशय का पानी फेफड़े में जाने से गई जान

नसबंदी के बाद महिलाओं की मौत (Photo Patrika)

Bhilai News: जिला अस्पताल, दुर्ग में शनिवार को नसबंदी के बाद दो मरीजों की मौत हो गई। सिविल सर्जन, जिला अस्पताल दुर्ग डॉक्टर एके मिंज ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मौत की वजह नसबंदी ऑपरेशन नहीं आया है।

अमाशय का पानी फेफड़े में चला गया था, जिसकी वजह से मौत हुई है। पहले आशंका थी कि मेडिसिन रिएक्शन भी वजह हो सकती है। इसके बाद रासायनिक विश्लेषण के लिए फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए ब्रेन, गर्भाशय, हार्ट, लंग्स, किडनी व अन्य अंगों को भेजा गया है।

यह है मामला

जिला अस्पताल, दुर्ग में शनिवार को नसबंदी के दौरान 2 महिलाओं की तबीयत बिगड़ी और उन्होंने दम तोड़ दिया। इसमें पूजा यादव (27 वर्ष), बजरंग नगर निवासी और किरण यादव (30 वर्ष), सिकोला भाटा निवासी हैं। सीएस को आशंका है कि सर्जरी के लिए लगाई गई दवाओं के रिएक्शन के चलते मौत हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

10 Nov 2025 11:58 am

Published on:

10 Nov 2025 11:57 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Bhilai News: नसबंदी के बाद दो महिलाओं की मौत, सीएस ने कहा-आमाशय का पानी फेफड़े में जाने से गई जान

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: निर्माणाधीन भवन की सेंटरिंग भरभरा कर गिरा, मची अफरा-तफरी, 9 मजदूर गंभीर रुपए से घायल

CG News: निर्माणाधीन भवन की सेंटरिंग भरभरा कर गिरा, मची अफरा-तफरी, 9 मजदूर गंभीर रुपए से घायल
भिलाई

अब बीएलओ के इंतजार की नहीं जरूरत, मतदाता खुद भर सकेंगे गणना पत्रक ऑनलाइन, निर्वाचन आयोग ने दी ये नई सुविधा

मतदाता गणना पत्रक (photo-patrika)(फोटो- सोशल मीडिया)
भिलाई

Cold Wave Alert: ठंड ने पकड़ी रफ्तार! अगले तीन दिन में और गिरेगा तापमान, दिसंबर तक 10 डिग्री पहुंचने की संभावना

Weather Update
भिलाई

घर से घसीटकर ले गए, फिर ईंट से कुचल दिया चेहरा… इस बात पर आरोपियों ने युवक को उतारा मौत के घाट, फैली सनसनी

Azamgarh Murder News
भिलाई

Special Train: यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी: इस दिन से दुर्ग से हरिद्वार के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, मिलेगी ये सुविधा

train news
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.