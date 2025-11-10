Bhilai News: नसबंदी के बाद दो महिलाओं की मौत, सीएस ने कहा-आमाशय का पानी फेफड़े में जाने से गई जान

जिला अस्पताल, दुर्ग में शनिवार को नसबंदी के दौरान 2 महिलाओं की तबीयत बिगड़ी और उन्होंने दम तोड़ दिया। इसमें पूजा यादव (27 वर्ष), बजरंग नगर निवासी और किरण यादव (30 वर्ष), सिकोला भाटा निवासी हैं। सीएस को आशंका है कि सर्जरी के लिए लगाई गई दवाओं के रिएक्शन के चलते मौत हुई है।