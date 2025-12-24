24 दिसंबर 2025,

बुधवार

जगदलपुर

Chhattisgarh Band: छत्तीसगढ़ बंद के दौरान तनाव का माहौल, जगदलपुर में व्यापारियों ने जताई आपत्ति

Chhattisgarh Band: बंद का असर आज सुबह से ही बस्तर मुख्यालय जगदलपुर में साफ नजर आया। सुबह से ही सर्व समाज के पदाधिकारी और विभिन्न समाजों के प्रमुख जगदलपुर शहर में भ्रमण कर बंद का जायजा लेते नजर आए।

जगदलपुर

image

Love Sonkar

Dec 24, 2025

Chhattisgarh Band: छत्तीसगढ़ बंद के दौरान तनाव का माहौल, जगदलपुर में व्यापारियों ने जताई आपत्ति

छत्तीसगढ़ बंद के दौरान जगदलपुर में व्यापारियों ने जताई आपत्ति (Photo AI Genrated image)

Chhattisgarh Band: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के आमाबेड़ा गांव में शव दफनाने को लेकर हुई धार्मिक हिंसा ने पूरे बस्तर संभाग में तनाव का माहौल बना दिया है। इस विवाद पर सर्व समाज ने कड़ा आक्रोश जताते हुए आज प्रदेश बंद का ऐलान किया है। सुबह बंद के दौरान नगर में मेन रोड स्थित दुकानों बंद कराने के दौरान तनाव और बवाल की स्थिति बनी, लेकिन बाद में व्यापारियों के दुकानें बंद करने से मामला शांत हो गया।

सुबह से दिखा बंद का असर

बंद का असर आज सुबह से ही बस्तर मुख्यालय जगदलपुर में साफ नजर आया। सुबह से ही सर्व समाज के पदाधिकारी और विभिन्न समाजों के प्रमुख जगदलपुर शहर में भ्रमण कर बंद का जायजा लेते नजर आए. बाजार, दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे, जिससे शहर की रफ्तार थमी हुई दिखाई दी। बंद को लेकर बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स ने समर्थन का ऐलान किया है। लेकिन व्यापारियों के एक वर्ग ने इस पर नाराजगी भी जाहिर की।

पेट्रोल पंप बंद कराने को लेकर विवाद

सर्व समाज द्वारा बुलाए गए बंद का असर राजधानी रायपुर, कांकेर समेत सभी जिलों में दिख रहा है। रायपुर के हृदय स्थल जयस्तंभ चौक में लगने वाली नाश्ते की दुकानें बंद है। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारी जयस्तंभ पहुंचे हैं और लोगों को बंद में समर्थन की अपील की। इधर रायपुर के एक पेट्रोल पंप बंद कराने के दौरान विवाद हो गया। बड़ी संख्या में पहुंचे सर्व समाज के लोगों ने बंद करने की मांग की।

बंद को लेकर जताई आपत्ति

खासकर जगदलपुर के मेन रोड क्षेत्र में कुछ व्यापारियों ने त्यौहार से ठीक एक दिन पहले बंद कराए जाने पर आपत्ति जताई। व्यापारियों का कहना था कि क्रिसमस त्यौहार के चलते इस समय व्यापार चरम पर रहता है, और बंद से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा।

इसी मुद्दे को लेकर मेन रोड में कुछ समय के लिए तनाव और बवाल की स्थिति भी बनी, हालांकि बाद में व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दीं और मामला शांत हुआ।

24 Dec 2025 01:08 pm

24 Dec 2025 01:07 pm

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

