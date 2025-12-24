Chhattisgarh Band: छत्तीसगढ़ बंद के दौरान तनाव का माहौल, जगदलपुर में व्यापारियों ने जताई आपत्ति

सर्व समाज द्वारा बुलाए गए बंद का असर राजधानी रायपुर, कांकेर समेत सभी जिलों में दिख रहा है। रायपुर के हृदय स्थल जयस्तंभ चौक में लगने वाली नाश्ते की दुकानें बंद है। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारी जयस्तंभ पहुंचे हैं और लोगों को बंद में समर्थन की अपील की। इधर रायपुर के एक पेट्रोल पंप बंद कराने के दौरान विवाद हो गया। बड़ी संख्या में पहुंचे सर्व समाज के लोगों ने बंद करने की मांग की।