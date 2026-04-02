छत्तीसगढ़ के नेता बंगाल में सक्रिय, 56 सीटों की कमान पवन साय के हाथ, दिल्ली तक बढ़ सकता है कद

छत्तीसगढ़ से गए भाजपा के पदाधिकारी, विधायक और कार्यकर्ता भी पूरी सावधानी बरतते हुए काम कर रहे हैं और हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि यदि पश्चिम बंगाल में भाजपा को अपेक्षित सफलता मिलती है, तो वहां मेहनत करने वाले छत्तीसगढ़ के नेताओं की राजनीतिक हैसियत राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत हो सकती है। इस मिशन के जरिए न केवल पार्टी अपने विस्तार की कोशिश कर रही है, बल्कि छत्तीसगढ़ के नेताओं को भी राष्ट्रीय राजनीति में नई पहचान दिलाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।