CG News: अब रोशनी से दौड़ेगा इंटरनेट, सीधे प्रकाश से ट्रांसफर होगा डेटा, बस्तर जैसे सुदूर इलाकों को मिलेगा नया जीवन

अब रोशनी से दौड़ेगा इंटरनेट, (Photo AI)
CG News: @ताबीर हुसैन। भारत में इंटरनेट क्रांति का अगला अध्याय अब बिजली के तारों से नहीं, बल्कि शुद्ध प्रकाश की किरणों से लिखा जाएगा। अब अंधेरे में धीमी रफ्तार से चलने वाला इंटरनेट अतीत की बात बनने जा रहा है। तकनीक के नए दौर में रोशनी की रफ्तार से डेटा ट्रांसफर करने वाली फाइबर ऑप्टिक तकनीक तेजी से लोगों तक पहुंच रही है। इससे न केवल इंटरनेट की स्पीड कई गुना बढ़ेगी, बल्कि कनेक्टिविटी भी पहले से ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद होगी। अब गांव से शहर तक डिजिटल क्रांति की रफ्तार तेज होगी, जहां हर क्लिक पर जानकारी पलक झपकते ही उपलब्ध होगी।
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