Hair Follicles: बालों को साफ करने के लिए शैम्पू का कर रहे इस्तेमाल, तो इन बातों का रखें ध्यान

Hair Follicles: हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां 'फर्स्ट इम्प्रेशन' बहुत मायने रखता है, और इसमें हमारे बालों की भूमिका अहम होती है। विज्ञापनों में लहराते, रेशमी और चमकदार बाल देखकर हम अक्सर झागदार शैम्पू की ओर खिंचे चले जाते हैं जो जादुई बदलाव का वादा करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस स्कैल्प को आप साफ कर रहे हैं, उसी के नीचे आपके बालों की 'फैक्ट्री' यानी हेयर फॉलिकल्स (Hair Follicles) को यह शैम्पू धीरे-धीरे नष्ट कर रहा है? क्यों आने वाले समय में 'शैम्पू टॉक्सिसिटी' (Shampoo Toxicity) एक बड़ी समस्या बनने वाली है।