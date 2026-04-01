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Patrika Special News

Hair Follicles: बालों को साफ करने के लिए शैम्पू का कर रहे इस्तेमाल, तो इन बातों का रखें ध्यान

what is Hair Follicles: क्या आप जानते हैं कि हर बार बाल धोते समय आप अपने हेयर फॉलिकल्स को 'सफोकेट' कर रहे हैं? चमकदार बालों का वादा करने वाले विज्ञापनों के पीछे सल्फेट्स और सिलिकॉन्स जैसे केमिकल्स का एक ऐसा जाल छिपा है, जो स्कैल्प को स्थायी रूप से डैमेज कर सकता है। इस विषय पर पूरी जानकारी के लिए त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. अनीता विजय (Dermatologist) के साथ पत्रिका की विशेष बातचीत पढ़िए।

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भारत

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Chitra Badoliya

Apr 20, 2026

Hair Follicles: हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां 'फर्स्ट इम्प्रेशन' बहुत मायने रखता है, और इसमें हमारे बालों की भूमिका अहम होती है। विज्ञापनों में लहराते, रेशमी और चमकदार बाल देखकर हम अक्सर झागदार शैम्पू की ओर खिंचे चले जाते हैं जो जादुई बदलाव का वादा करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस स्कैल्प को आप साफ कर रहे हैं, उसी के नीचे आपके बालों की 'फैक्ट्री' यानी हेयर फॉलिकल्स (Hair Follicles) को यह शैम्पू धीरे-धीरे नष्ट कर रहा है? क्यों आने वाले समय में 'शैम्पू टॉक्सिसिटी' (Shampoo Toxicity) एक बड़ी समस्या बनने वाली है।

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